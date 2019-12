Ingredience Roláda:

600 g vepřové plece

sůl

mletý černý pepř

3 housky

3 vejce

150 ml polotučného mléka

2 květy afrikánu

10 lístků šalvěje

2 lžíce rostlinného oleje

1 cibule Zelí:

1 malá hlávka červeného zelí

200 ml červeného vína

100 g krupicového cukru

sůl

100 g čerstvých brusinek

2 jablka

1. Maso očistíme a rozřízneme na plát silný asi 1,5 cm. Lehce ho naklepeme a z obou stran osolíme a opepříme. Housky nakrájíme na kostičky, dáme do misky a zalijeme žloutky rozšlehanými v mléce. Přidáme otrhané opláchnuté okvětní lístky afrikánů a nadrobno nasekané lístky šalvěje. Promícháme a osolíme. Z bílků vyšleháme tuhý sníh, který do směsi postupně zlehka vmícháme. Nádivku rozprostřeme na plát masa, svineme do rolády a ovážeme provázkem. Pekáč vymažeme olejem a na dno rozprostřeme nadrobno nasekanou oloupanou cibuli. Vložíme roládu a podlijeme cca 100 ml vody. Přiklopíme víkem a pečeme v troubě předehřáté na 160 °C asi 60 minut. Během pečení podléváme roládu dle potřeby vodou. Poté odkryjeme a dopečeme dozlatova.



2. Mezitím zelí očistíme, odstraníme košťál a nakrájíme na nudličky. V hrnci svaříme víno s cukrem, solí a očištěnými brusinkami. Přidáme zelí a přikryté pomalu dusíme asi 40 minut.

3. Jablka omyjeme, odstraníme jádřince a nakrájíme na kostičky. Přidáme je asi po 40 minutách dušení k zelí a společně dusíme doměkka. Upečenou roládu rozkrájíme na porce a podáváme společně se zelím.