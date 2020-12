Kolem nás poletují neviditelní andělé. Zní to možná bláznivě, ale něco pravdy na tom může být. Podle ezoteriků jsou andělé mezi námi proto, aby nám pomáhali a dělali život (pokud to jenom trochu jde) lehčí. Přinášejí nám inspiraci, moudrost, nadhled a dávají nám sílu v momentech, kdy je nám ouvej. Má to ale jeden háček: jsou éteričtí, tudíž nejsou vidět.

Andělskou přítomnost tak můžete cítit buďto v myšlenkách (třeba nad něčím dumáte a hned vám přijde ta správná odpověď), anebo pocitově ve formě mravenčení, chladu, tepla nebo tlaku na těle.

Říká se, že andělé komunikují s lidmi také formou čísel. Každé z nich má svou vibraci, význam i poselství.

Asi se vám už někdy stalo, že jste viděla zajímavou kombinaci dvou, tří či čtyř čísel, třeba na hodinkách, tabulkách domů, číslech v mobilu… Pokud se vám zjevovala opakovaně (například na hodinách), můžete si říct, že to nebyla náhoda, ale andělský vzkaz. Abyste ho dokázala rozklíčovat, máme pro vás malý přehled významů jednotlivých čísel.