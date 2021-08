Máte-li k dispozici dost místa, nebude problém vytvořit si vlastní bosou stezku. Měla by být široká 0,75 až 1 m a jednotlivá pole by měla být dlouhá aspoň 1,5 m. Povrchovou zeminu stačí odkopat do hloubky 10 cm. Do takto připraveného prostoru položte černou mulčovací fólii, abyste zabránili prorůstání plevele. Okraje stezky je vhodné oddělit obrubníky (plastovými, dřevěnými, kamennými nebo betonovými).



Pole na začátku stezky vyplňte spíš jemnějším přírodním materiálem, aby to pro vás nebyl šok hned od prvního došlápnutí. Vhodný je písek, drobné oblázky, suché fazole, jemný štěrk, hladké dřevěné příčky z půlkulatiny, jehličí apod. Obtížnější terény (žaludy, bukvice, šišky) by měly být kratší a měl by po nich následovat příjemný terén, aby si tam chodidla mohla odpočinout. Nejde totiž o povyražení pro masochisticky laděné jedince, nýbrž o příjemný druh relaxace.