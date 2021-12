Před nevěrou jsem zavírala oči Muže jsem opravdu milovala a bylo nám hezky. Dodnes jsem v šoku... „Ještě před pár lety by mě vůbec nenapadlo, že právě já se stanu klasickou obětí nevěrníka... S manželem jsme si totiž žili opravdu hezky,“ svěřila se čtenářka Hana (33). Byli jsme spolu pět let a vše bylo zalito sluncem... To jsem bohužel netušila, že tak naivní jsem jenom já. Věděla jsem, že manžel měl přede mnou dost žen, ale myslela jsem si, že je to prostě minulost. Bylo mi divné, že asi dva roky po svatbě, kdy jsme intenzivně plánovali první dítě, najednou Michal změnil názor, že na dítě se prý ještě necítí. Překvapilo mě to, ale nepřikládala jsem tomu velkou váhu. Máme přece čas... Také mi bylo divné, že se začal oblékat ještě pečlivěji než jindy, a když jsem se ho ptala, říkal, ať nejsem paranoidní, že se jen snaží vypadat dobře, protože se v práci chystá povýšení. Jenže v práci se maximálně chystala na pravidelné sexuální hrátky jeho nová sekretářka... Já hloupá pořád věřila, že jde o nějakou malou krizi, nebo že je unavený z práce, jak tvrdil. Přitom indicie byly jasné. Domů přicházel čím dál později, s mobilem chodil i na záchod, sex se u nás umenšil na minimální míru. Musím si dnes přiznat, že jsem prostě nic vědět nechtěla. Jenže po půlroce takového napětí jsem to už nevydržela a začala pátrat. Nebylo věru těžké ho odhalit. Už jsem věděla, kdo je jeho milenka, a jeden večer je záměrně načapala v práci, kde si to „rozdávali“ na stole... Naštěstí jsem byla připravená, tehdy už ano, vykopla jsem ho a jsem na sebe pyšná, že jsem se nenechala „ukecat“ a vynutila si rozvod. Myslíte, že by se takovýhle nevěrník někdy napravil? Těžko...“