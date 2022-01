Určitě jste něco podobného zažila. Například kolegyně přijde pozdě do práce, protože zaspala, a zrovna vychytá den, kdy má šéf špatnou náladu. Ten jí vyčte nejen pozdní příchod, ale všechna pochybení za poslední rok. Je vám jí líto, ovšem zároveň vás někde uvnitř hřeje, že to odnesla ona a ne vy. Jak je možné, že takové pocity mají i ti nejhodnější lidumilové?

Funguje pud sebezáchovy

Říká se, že nic nepotěší člověka víc než cizí neštěstí. Podle tohoto divného pravidla se ale většina lidí neřídí, pouze ti, kteří jsou zlí, škodolibí, nepřející nebo nějak duševně postižení.

To, že někdy i dobrák má blažený pocit z toho, když se druhým něco děje, vlastně není blaho v pravém slova smyslu. V tu chvíli jen promluví jeho pud sebezáchovy.

Ten s námi žije už drahně dlouho, začal se rodit, když se člověk učil uvědomovat si sám sebe. Šel třeba s ostatními na mamuta, ale potkali šavlozubého tygra. Náš člověk utekl. Přežil! Jeho lidí, kteří se do jeskyně nevrátili, mu bylo líto, ale zároveň nemohl potlačit radost, že on si zachoval život. Takové podvědomé myšlenky nás provázejí dodnes, jsou nám vlastní, i když o život už většinou naštěstí nebojujeme. Bráníme ale svou klidnou a pohodlnou existenci.

A ještě jeden pocit, který si neradi přiznáváme, bývá ve hře. Pokud je v našem okolí někdo v nesnázích, můžeme mu nabídnout svou pomoc. Tím si ho zavážeme a také mu dáme nenápadně pocítit, že jsme v tu chvíli silnější. Dělá nám to dobře i u lidí, se kterými nemáme problémy, máme je rádi a nepotřebujeme se před nimi vytahovat.

Někdy si hrajeme na soudce

Jsou ovšem i případy, kdy si vzpomeneme na boží mlýny, to když nepříjemnost postihne člověka, o kterém si myslíme, že nežije dobře a zaslouží si trest. Nepomysleli jste si někdy, že karma dohnala nadutého souseda, když úplně „zrušil“ drahé auto? Nebo kolegyni, která se pořád natřásá před mužskými, ale ten její si sbalil kufry a odešel? Nepocítila jste lehkou škodolibost, když váš šéf, co pořád prudil, sám dostal od vedení padáka?

Nicméně, role soudců nám nepřísluší, nemáme právo posuzovat situaci jiných, už jen proto, že do ní nevidíme. Neznáme pohnutky druhých, nevíme, proč jednají tak, jak jednají.

Někdy to, jak se lidé projevují navenek, nemusí být pravým obrazem toho, jací jsou. Koketující kolegyně si může jen říkat o trochu pozornosti, které se jí nedostává doma, soused náfuka si může „vylaďovat“ nějaký mindrák z dětství a špatný šéf prostě jen neumí šéfovat.

Nejčastější situace, kdy si mneme ruce

Podle průzkumů si ulehčeně oddechneme: „Hlavně, že to nepotkalo mě!“ zejména v těchto případech:

1. Drobné lapálie

Někdo se pokapal kečupem? Rozsypala se mu lejstra? Kolegyni teče oko na punčoše? Jedná se o menší nepříjemnosti, na něž ostatní reagují spíš úsměvem. Náš mozek totiž vyhodnotil, že není třeba dělat si o postiženého velké starosti, vyšle tedy i signál, že je možné zaradovat se z toho, že se něco takového nestalo nám.

2. Pády a nehody

Složit se na ulici, na schodech či parketu je pokládáno za trapas. Když něco takového vidíme, většinou se lekneme podobně jako ten, kdo upadl. Lidé s dobrým srdcem běží na pomoc, a jakmile zjistí, že dotyčný není zraněný, uleví se jim za něj, ale i za ně samotné. Mohli jsme být na jeho místě, pády si přece nevybírají! Je ověřeno, že když vidíme někoho upadnout, býváme pak sami nějakou dobu opatrnější. Podobně také reagujeme, jsme-li svědky autonehody. Pociťujeme vděčnost, že nás toho osud uchránil, a nějakou dobu řídíme rozvážněji a jezdíme pomaleji.

3. Úrazy a nemoci

Pokud někdo ochoří nebo si něco zlomí, i v takové situaci se v nás prý většinou probudí soucit a nabídneme pomoc. Zároveň míváme zvláštní radost, že ten černý Petr padl na někoho jiného. Podvědomě totiž můžeme mít dojem, že se smůla už vyřádila, a tak jsme před ní v bezpečí.

4. Problémy ve vztazích

Sice jste se večer pohádali se svou drahou polovičkou, ale když se ráno v práci dozvíte, že se kolegyně rozvádí, zaplaví vás skoro pocit štěstí. Uklidňujete ji, že to doma taky máte všelijaké, ovšem v duchu děkujete bohu, vesmíru či přírodě, že na tom nejste jako ona. Na nejbližší vztahy býváme dost citliví, je to naše jistota. Často nám dojde, co vlastně máme, až když se to někomu jinému doma hroutí.

5. Ztráty a poruchy

Bývá nepříjemné přijít o peníze, doklady, mobil nebo nabourat auto. Máme v povaze neochotu loučit se s něčím, co nám patří. Když někdo z našeho okolí o něco přijde, připomene nám to, že i my bychom mohli dopadnout stejně.

6. Starosti s dětmi

Dřív se říkávalo: „Pánbůh vám to oplať na dětech.“ Dění kolem ratolestí se dotýká naší podstaty, proto se nenápadně dmeme pýchou, když naše děcka v něčem zazáří, a raději bychom chodili kanálem, pokud se jim nedaří. Mají-li ale potíže kolegovy, sousedovy nebo kamarádovy děti, vyvolá to v nás opět pocit uspokojení: „Ještě, že ty naše jsou tak dobré!“

7. Horší prožitky

Kolikrát jste se cítila jako dítě Štěstěny, když vám dovolená nepropršela, zatímco kolegům ano? Či když jiným o Vánocích shořel stromek a pes převrátil stůl se slavnostní večeří? Vnímají to tak i velmi hodní lidé. Jde-li o požitky typu dovolená, oslava, výhodný nákup, tedy něco, co není osudové a toho druhého to nezničí, klidně si říkáme: „Nevyšlo ti to? No, vždyť se nic nestalo!“ Vánoční svátky jsou dokonce považovány za jakousi dobu hájení, kdy se dobrým lidem nedějí zlé věci.

8. Neuspokojivý vzhled

Snad nejčastěji si prý myslíme: „Ještě, že nevypadám takhle!“ Stačí vidět staršího, vrásčitějšího, silnějšího, vyhublejšího či shrbenějšího člověka. Ženy se podvědomě i vědomě porovnávají výhradně se ženami, muži zase s příslušníky svého pohlaví. Dokážeme ohodnotit úplně všechno: vlasy, zuby, nos, chůzi, prsa, oblečení, brýle... Vše, co nám přihrává body nad ostatními, se nám hodí do krámu.

9. Potíže v práci

Klidně si popláčete s kolegyní, která dostala výpověď. Zanadáváte si s ní, jak je to nespravedlivé. Uděláte to ale tiše, aby vás vedení neslyšelo. Když lítají výpovědi, je důležité mít se na pozoru. Vaše nitro se ale tetelí blahem, že jste osudové lejstro neobdržela vy. Černého Petra opět slízl někdo jiný. V takových případech mívá většina z nás i tendence šéfům podlézat a podkuřovat.