Co dělat každý měsíc?

Jednou za měsíc si obstarejte hlídání a společně vyrazte někam na víkend. Ideálním místem se stanou rozkošné penzionky v přírodě. Kde se budete budit zpěvem ptáčků, kolem vás bude klid a mír. Zapomeňte na jakoukoliv práci, mobily nekontrolujte každou hodinu. Starosti všedních dní hoďte za hlavu. Zkrátka vypněte. Užívejte si jeden druhého. Nebojte se odvázat. Chovejte se znovu jako ti dva mladá blázínci, kteří neměli žádné ostychy.

Pokud máte štěstí, vaši či partnerovi rodiče nemají problém potomstvo pohlídat i delší dobu, dopřejte si oddych za hranicemi Česka. Nemusíte jezdit daleko. Romantiku si lze vychutnat i u našich sousedů.

Co dělat každý týden?

Zajděte do kina, uvařte společně dobrou večeři, lehněte si vedle sebe a alespoň hodinu jen tak ležte, dotýkejte se. Vyprávějte si společné vzpomínky. Naplánujte, kam vyrazíte v nejbližší době na výlet. Dopřejte si s partnerem koupel, navzájem se namasírujte. Zkrátka, najděte si alespoň chvilku, kdy budete pouze spolu. Nerušeně. Jestli chcete tvrdit, že to není kvůli časovému vytížení není možné, lžete. Jak se říká, kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody. Mít pár společných rituálů je pro dlouhodobý vztah nesmírně důležité.

I když jste v dlouhodobém partnerství, nezapomínejte na dárečky. I muži mají rádi drobná překvapení. Manželovi/příteli ukážete, že je pro vás stále důležitý. Pánové tvorstva potřebují vědět, jak jsou žádaní, jinak přízeň budou hledat jinde. A to jistě nechcete.

Co dělat každý den?

Nutností je polibek před spaním a po probuzení, stejně jako při odchodu do práce a příchodu domů. Zajímejte se, jaký měl partner den. Skládejte mu komplimenty. A to i tehdy, kdy “pouze” umyje nádobí, uloží děti, vyvenčí psa, atd. Nezapomínejte poděkovat. Slovo “děkuji” je v poslední době opomíjené, přitom vděk je v životě, ve vztazích nesmírně důležitý. Usmívejte se na něj, koukejte se mu do očí, hlaďte ho. Také v denním režimu si najděte alespoň jeden společný rituál. Může jít o přípravu ranní kávy, snídaně, povídání před spaním, objetí jako rozloučení, … Jde sice o drobná, pro někoho bezvýznamná gesta, věřte ale, že pro vztah mnoho znamenají.