Dráždivá elegance letos frčí. Není důvod vzdávat se svůdných kousků

Crop top s originálním vykrojením na zádech a vázačkou z pevného a velmi příjemného materiálu splňuje vše, co by móda a 21. století měla mít. Jeho výroba byla šetrná k přírodě, ale na sex-appealu mu to rozhodně neubírá! Crop top, cena 1900 Kč | foto: Loukal.store