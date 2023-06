Pořiďte si na léto lněné oblečení. Pomačkání se nebojte, je trendy

Znáte odpověď na hádanku: je to chladivé, prodyšné, příjemné na nošení, co je to? Odpověď je snadná – lněné oblečení. Máte v letním šatníku alespoň jeden lněný kousek?