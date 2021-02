Sérum a krém: čím se liší?

Sérum je mnohem účinnější. Nabízí výrazně vyšší koncentraci pěsticích látek, přitom má ale velmi lehkou konzistenci. To proto, aby účinné látky rychleji pronikaly do pokožky a tam mohly působit.

Co séra ještě dokážou?

Jejich působení se sérum od séra liší, existují produkty pro každou pleť a každý problém: vrásky, poruchy pigmentace, nečistoty, podráždění. K dostání jsou séra snad na každou část těla, třeba i na vlasy. Většina produktů je ale obecně určena především na partie obličeje.

Kdy se sérem začít?

Jeho zkrášlujících schopností můžou klidně využívat i hodně mladé ženy. Jen je třeba zvolit ten správný produkt, určený speciálně pro mladou pleť. Použít sérum se doporučuje vždy, když je kůže obzvlášť stresovaná, reaguje jinak než obvykle nebo prostě působí unaveně. A to se může stát v každém věku. Pro mladou pleť jsou vhodné lehké rozjasňující nebo hydratační produkty.

Snese sérum citlivá pleť?

To je individuální. Pokud chcete mít jistotu, že sérum vaši pleť nepodráždí, nanášejte trochu na pokožku ve vnitřním záhybu lokte, a to po dva dny. Když vás kůže nesvědí, nebrní nebo nepálí, můžete sérum s klidem použít i na obličej. Existují také séra určená speciálně pro citlivou pleť. Ta obsahují složky mírnící podráždění, naopak v nich nenajdete žádné složky, které by ji mohly poškodit.

Jak se sérum nanáší?

Nejdřív vyčistěte pleť, potom použijte ještě pleťovou vodu nebo tonikum. Tak bude pokožka správně připravená na efektivní účinek koncentrátu, který se v menším množství nanáší na vlhkou pleť. Po jeho vstřebání, tedy po pár minutách, je čas použít svůj pleťový krém.

Můžu použít jen sérum?

Není to vhodné, protože sérum neobsahuje prakticky žádné lipidy. Pokožka proto může mít rychlejší sklon k vysychání a být napjatá, což je nežádoucí. Proto přes něj naneste ještě krém.

Jak sérum dávkovat?

Stačí opravdu jen malé množství – z jednoho zmáčknutí pumpičky nebo kapátka. Pokud použijete třeba sérum v ampulkách, spotřebujte obsah ampulky celý, protože nejde znovu uzavřít, tím pádem už není možné zbytky účinné látky skladovat.

Můžu si dát přestávku?

U anti-aging sér přerušení aplikací vhodné není, ta se používají průběžně a hlavně pravidelně. Všechna ostatní séra se mohou použít také jako extra pěsticí kúra, dokud se přípravek nespotřebuje. Třeba ampule se prodávají už rozdělené na jednotlivé dávky. Kúru s účinnými látkami se doporučuje opakovat každých šest měsíců.

Lze pěsticí efekt zvýšit?

Ano, například pomocí malé relaxační masáže. Naneste sérum do pleti vklepáním bříšky prstů a pokožku lehce promasírujte krouživými pohyby. Účinné látky, které sérum obsahuje, tak proniknou do pleti rychleji.

TIP: Sérum použijte také na krk a dekolt, na ty se při kosmetické péči často zapomíná. Séra jim velmi prospějí.

Proč existují noční séra?

Zatímco my spíme, vyčištěná pokožka je obzvlášť vnímavá k péči, která jí pomáhá při její noční „práci“, kdy se kožní buňky postupně obnovují a dochází k jejich regeneraci. Díky vysoké koncentraci účinných látek tak může sérum tenhle proces velmi dobře podpořit.