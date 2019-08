Aby pokožka dostávala to, co opravdu vyžaduje, je potřeba zahrnout do péče kromě denního, nočního a očního krému také pleťové sérum. Pokud je pro vás mladistvý vzhled bez vrásek důležitý, určitě tyto produkty nepodceňujte. A nejedná se o žádný marketingový tah. Je totiž vědecky dokázáno, že kombinací krému a séra zvýšíte účinnost až o 47 %.