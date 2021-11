Vyjít ven v pyžamu? Proboha! Nebo naopak: Jasně, vždyť je to in! Věděly to už Pařížanky ve 20. letech minulého století, tehdy poprvé vyrazily do ulic v kabátcích kimonového střihu, které se nosily spolu s širokými palazzo kalhotami, čili v regulérním úboru na spaní. Tím poté oslňovaly ve městě i na pláži, a jestli jste v obraze, tak jistě víte, že totéž bylo v kurzu třeba letos v létě.

Pyžama, která byla běžná ve 30. letech, by moderní žena pojala zase klidně jako kostýmek, obvykle totiž souprava kalhot a vršku zahrnovala také kabátek, z dnešního úhlu pohledu dokonale zpracované sáčko.

Ale to není vše, stejné je to i s nočními košilemi. Pamatujete se na ty dlouhé hedvábné a saténové, bez nichž by kdysi dáma nemohla ulehnout? Ve 30. a 40. letech se začaly stříhat šikmo, takže ve výsledku vypadaly jako večerní šaty.

V 90. letech byly do tohoto „stavu“ povýšeny módními návrháři oficiálně a od té doby představují to nejkrásnější (ale i nejdražší), co si můžete na ples laděný v minimalistickém duchu obléct.

A dalo by se vyjít v moderním nočním úboru ven? Nejspíš ano, ty tam jsou doby, kdy pyžama a košile byly jen ve světlých odstínech a z typizovaných materiálů.



Dnes záleží na vás, zda vsadíte na hřejivý flanel, bavlněnou klasiku či elastické kousky. Pyžama v tradičním střihu s límečkem a na knoflíky mají pořád svoje fanoušky, stejně jako dlouhé košile, i když je určitě praktičtější něco lehce oblékatelného přes hlavu, tedy topy ve spojení s kalhotami.