Vlny jako od moře chce každá. Máme několik triků, jak je letos získat

Znáte ten pocit, kdy se vám povedlo vytvořit si na hlavě dokonalé vlny? Vau, kéž by to tak bylo napořád! Bohužel, rovné vlasy chtějí být kadeřeny stále a znovu dokola. Ale jak to udělat, aby při tom netrpěly? V létě to jde celkem dobře, frčí plážové vlny a ležérní rozcuch, ke kterému se dá dojít různými způsoby.

Poloviční vlny

Nemusíte nutně natočit celý objem vlasů, klidně žehličkou rozvlňte jen předních pár pramenů a vzadu sem tam nějaký. Ležérní vzhled je u takového účesu zcela žádoucí. Proto by také vlny neměly být příliš výrazné. Jakmile loknu sundáte z žehličky, lehce za ni zatahejte, aby trochu povolila.

Kouzla s kulmou

Další možností, jak docílit plážového vzhledu, je zapojit do akce kulmu. Vlasy namotávejte zvenku, ale ne odspodu, to by vám vzniklo nehezké zalomení, nýbrž shora od kořínků. Každý pramen pomalu namotejte po celé jeho délce, a to tak, že kulmu budete posouvat. Jednotlivé prameny protáčejte a po vychladnutí zafixujte lakem. Nezapomeňte použít termoochranný sprej, ten vlasy zaštítí před tepelnou zátěží.

Rozcuchaná paráda

Onen ledabylý vzhled, který je v létě tak žádoucí, lze u kratších vlasů zajistit i použitím suchého šamponu. Můžete jej aplikovat klidně i několikrát během dne a poté vlasy prohrábnout prsty. Suchý šampon nejenže eliminuje přebytečný maz, ale kštici dodá objem a udrží ji oživenou a v kondici i v parném horku.

Mačkané vlnky

Ležérní vlny vykouzlíte i pomocí pěnového tužidla nebo vlasového krému. Naneste je do ještě vlhkých vlasů a během fénování po jednotlivých pramíncích mačkejte do hrstí, které profoukáte. Některé typy v vlasů se při tomto postupu obejdou i bez fénu.

Šátková finta

U žen s dlouhými vlasy patří tato varianta tvorby volných vln mezi nejoblíbenější. Dělá se před spaním a není na ni třeba ani fén. Stačí skřipec, dvě gumičky a dlouhý šátek nebo přímo sada tvořená molitanovou trubičkou a sponkami. Vlasy rozdělíte na dvě části a na temeno hlavy pak připnete skřipcem šátek přesně v jeho polovině.

Z obou stran na něj natočíte vlasy, na které předem aplikujete tužidlo. Na konci šátku zafixujete vlasy gumičkou a už můžete jít spát, ráno budou vlny hotové.

Slané triky

Pro plážový vzhled budete potřebovat mořskou sůl ve spreji a žehličku na vlasy. Kštici rozčísněte na dvě poloviny a každou rozdělte na dva prameny. Ty postříkejte mořskou solí a zamotejte je do sebe, potom prameny přežehlete.