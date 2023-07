Už ani chloupek! V létě musíte na holení úplně jinak

Nejspíš rok odstraňujete chloupky určitým způsobem, který vyhovuje typu vaší pokožky, jejím potřebám i citlivosti. Jenže v létě, v době, kdy nejvíc prahnete po hladké kůži bez jediného chloupku, to funguje malinko jinak. Horko totiž komplikuje i odstraňování ochlupení.

Póry jsou více otevřené a už samotné zbavování se chloupků může být velmi nepříjemné, nehledě na tu spoušť, co může přijít potom. Podrážděná kůže a bolestivé pupínky, brrr, to tedy ne!

Než se proto pustíte do samotné akce, zamyslete se nad tím, co pro vás bude momentálně nejlepší, co chcete a nechcete riskovat. V každém případě ale dbejte na následující trio praktických rad.