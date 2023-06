Nechte se vtáhnout do atmosféry #Journeyspirationcz!

Módní e-shop Answear.cz spustil #Journeyspirationcz soutěž s cílem vytvořit mezinárodní galerii inspirativních momentů a míst spolu se zákazníky a fanoušky značky. Hlavní cena je dárkový voucher portálu AmazingPlaces.cz v hodnotě 7 500 Kč. Soutěž trvá od 10.5.2023 do 31.7.2023.

„Lifespiration Starts Here“ - to je myšlenka a strategie Answear.cz. Cílem soutěže je, abyste hledali vlastní životní inspirace, tedy inspiraci pro aktivní, odvážný a zajímavý život podle vlastních představ. Co se může stát životní inspirací a kde ji najít? Všechno to začíná životními okamžiky, které jsou zachyceny na fotografii nebo videu. Spouštějí vaši představivost, vyvolávají emoce a mohou se stát začátkem vzrušujícího příběhu. Nyní můžete nejen obdivovat takové příběhy a místa, ale také je vytvářet v rámci soutěže #Journeyspirationcz.

Využijte příležitosti a zapojte se do soutěže!

Mezinárodní fotografická soutěž #Journeyspirationcz je věnována všem. Prostřednictvím Instagramu mohou účastníci sdílet své výtvory, každodenní inspirace a úžasná místa.

Chcete-li se soutěže zúčastnit, stačí pořídit fotografii nebo video, kde zachytíte jedinečné místo, které se může stát životní inspirací. Neobjevená místa jsou všude. Nemusíte jít na druhý konec světa, stačí se jen rozhlédnout a možná na své každodenní trase objevíte něco nového a jedinečného. Soutěžní příspěvky by měly být zveřejněny na vašem profilu na Instagramu. Použijte v popisku hashtagy #journeyspirationcz, #answear_cz a nezapomeňte na fotografii nebo videu označit profil @answear_cz. Vítěze vyhodnotí porota, která vybere nejinspirativnější a nejkreativnější záběry ze správně označených příspěvků.

Zapojte se do soutěže!

Nenechte si ujít jedinečnou možnost a zapojte se do soutěže o skvělé ceny, které na vás už čekají. Můžete vyhrát:

· Dárkový voucher portálu AmazingPlaces.cz v hodnotě 7 500 Kč

· Nákup na Answear.cz v hodnotě 5 000 Kč

· Kosmetický cestovní balíček Trial Kit Hydrating s Overnight Hydrating Mask od EnvyTherapy v hodnotě 2 350 Kč

Hodnotit vás bude odborná porota

Soutěžní fotografie a videa projdou kritickým pohledem odborné poroty, která vidí inspiraci na každém kroku. Prvním porotcem je Václav Vítek, výkonný ředitel portálu AmazingPlaces.cz, který se neustále snaží rozšiřovat svoji sbírku krásných měst, nejen v Čechách. Další porotkyní je country manažerka Answear pro Českou a Slovenskou republiku Nicole Groesslová, podle které i na malé cestě lze zažít velká dobrodružství. Porotce doplní influencerka Natálie Kotková, která surfuje a cestuje – jak po světě zážitků, tak módy nebo sportů.

Ani tentokrát vás nenecháme na vaše inspirativní nápady samotné. Inspiraci naleznete na profilech ambasadorů soutěže.

Cestovatelské a sportovní zážitky najdete u Natálie Kotkové @natali_kot. Pokochat se pohledem na krásná místa zachycená okem fotografky se můžete u Terezy Menclové @terumenclova. Inspiraci cestovatelské fotky a videa najdete také na profilech cestovatelů Pavla Kašáka @pavelkasaka Lukáše Matochy @lukasmatocha.

Tak neváhejte a ukažte nám svou #Journeyspirationcz!

Podrobnosti o soutěži a přesná pravidla naleznete zde.