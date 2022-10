Jaké je měřítko (tělesná konstituce, množství tuku...), u koho lze zákrok provést, a u koho ne?

K liposukci přistupujeme za účelem tvarování těla. U klienta musí být přítomné tukové ložisko (například na břiše, v oblasti boků a stehen atd.). Prostě partie, kde tuku přebývá, je ho tam navíc a liposukcí by se postava harmonizovala, stala se symetričtější. Laicky řečeno, musí být z čeho tuk brát a musí to vést k harmonizaci postavy, aby vypadala přirozeně, souměrně a celkově hezky. Pro velmi obézní klienty liposukce není vhodná. Nadneseně řečeno, opravdu neudělá vosí pas člověku, který je jinak celkově ve všech partiích obézní. Tak to nefunguje. Stejně tak nevyřeší problém u klientů s větším podílem kůže než tuku. Tedy přetékající kůže, zde se potom jedná o jiný zákrok, jímž je například u břicha abdominoplastika nebo lipoabdominoplastika.

Co když se pacientka obává podstoupit zákrok při plném vědomí?

Zákroky se nejčastěji provádějí ambulantně, v lokálním znecitlivění, tedy bez nutnosti hospitalizace a celkové anestezie. Ale u nás na klinice nabízíme nově i možnost analgosedace, která na klinikách není běžná. Pokud má tedy klientka obavy ze zákroku v lokální anestezii, kdy je při vědomí, a zároveň má obavy i z celkové anestezie, tedy z narkózy, u nás má možnost zvolit si analgosedaci, což znamená, že zákrok vlastně prospí, ale není, jak se lidově říká, v narkóze.

Požadují takový zákrok i dívky v dospívajícím věku? Je možné a vhodné jim v tom vyhovět?

V mladším věku je to velmi vzácné, zde liposukcí spíše řešíme nějaké asymetrie, jinak co se týče dospívajících dívek, doporučila bych počkat do věku osmnácti let. Nejčastěji chodí mladé ženy mezi dvacátým a čtyřicátým rokem života, což je logické a dané tím, že ženám v tomto věku záleží na vzhledu a jsou pro svůj zevnějšek ochotné hodně udělat. Klientek staršího věku ubývá nejčastěji z důvodu, že prý „už to nestojí za to“, což je velká chyba. Mohu potvrdit, že zejména ze čtyřicátnic jsou nejvděčnější klientky a mnohé litují, že už to neudělaly dříve.

Stává se, že se pacientky vracejí, protože si kýžený výsledek zkrátka neudrží?

Klientky se častěji vracejí k vyrovnání jiných oblastí než s tím, že by v ošetřené oblasti přibraly. Pokud nebudou dodržovat zdravou životosprávu, tím mám na mysli stravovací režim, čili přiberou vlastní vinou, pak ale v oblasti, kde jsme tuk odebrali, je to vždy méně. Tukových buněk máme dané množství a nemnoží se, nepřibývají, ale zbylé tukové buňky v ošetřené oblasti se mohou zvětšit, nabývat na objemu – a pak je v této oblasti opět patrná tuková vrstva. Bude to ovšem vždy méně než v jiných oblastech, kde nebyla liposukce provedená.

Proto také vznikl mýtus, že tuk se „přestěhuje“ jinam. Nepřestěhuje, to ani není možné. Tuk nemigruje. Prostě jen člověk, pokud se nehlídá a přibere, přibere tam, kde liposukce nebyla provedena, a logicky v partiích, které byly ošetřeny, přibere jen méně, protože tam je již méně tukových buněk. Může se tedy stát, že na některých místech přibere více, ale rozhodně to není tím, že by se tam tuk „šel“ schovat nebo se „přestěhoval“.

Dřív byla asi největší slabina v narušeném podkoží, ve kterém se mohly vytvářet dolíčky. Podařilo se už tento jev vymýtit?

Při liposukci vždycky dochází k narušení podkoží, proto se klade důraz na správnou techniku provedení. Od lékaře, který zákrok provádí, se očekává erudice a potřebné zkušenosti v této oblasti. Právě z tohoto důvodu je důležité i množství provedených zákroků, v čemž naši odborníci drží prvenství. A pak zvolená moderní technika. Často je ideální právě laserová liposukce, která tento problém skutečně minimalizuje. Pokud se nerovnosti objeví, zejména na zevních stranách stehen, pak je vhodné provádět doma masáže pro jejich redukci, nejlépe válečkem.

Zmínila jste liposukci kombinovanou s transferem tuků do jiných partií. Využívají to pacientky v hojné míře?

Přenos vlastního tuku do jiných oblastí těla se k dnešnímu dni provádí, ale tuková tkáň musí být nepoškozená. Ne pro každého je takový přenos vhodný, zde opravdu záleží na konkrétním člověku. Na nezávazné konzultaci s klientem vždy vyhodnotíme, jaké jsou možnosti. Tukem lze řešit prsa, zadeček, ale i omlazení obličeje.

Je možné odsátý tuk aplikovat někomu jinému (například kamarádce), nebo je tam riziko?

Tukové buňky lze přenést v rámci jednoho těla, cizí tkáň jedinec nemůže přijmout.

Setkala jste se za dobu své praxe s nějakou kuriozitou? Třeba nezvyklou partií, kterou chtěl někdo odsát?

Občas klientky požadují odsát i vyklenutý Venušin pahorek.

Jaké množství tuku lze vůbec jednorázově odsát?

Maximum tuku, které můžeme jednorázově odsát, je pět litrů, ale nejlépe již za plného uspání. Opravdu záleží na osobní konzultaci s chirurgem, který klientce či klientovi nastíní jeho konkrétní možnosti. Tyto údaje vskutku nelze paušalizovat.

Pokud by chtěl někdo odsát větší množství tuku, ale nejde to najednou, kdy nejdříve lze zákrok opakovat a jaký je maximální počet opakování?

V případě, že klient požaduje liposukci více oblastí, provádí se v celkové anestezii, kde tak lze odebrat mnohem více tuku z více partií najednou. V tomto případě pak klient zůstává na klinice až do druhého dne. Ale i tady je rekonvalescence při laserové liposukci výrazně rychlejší než u liposukce klasické. V místní anestezii bez uspání lze ošetřit pouze jednu, maximálně dvě menší lokality, zatímco pro více partií je potřeba liposukci rozdělit na etapy. K liposukci další oblasti doporučujeme přistoupit zhruba za šest týdnů.

Setkáte se i s nespokojeností, nebo je tento zákrok vždy splněným snem?

Klienti si výsledky zákroku chválí a často se vracejí, aby si nechali ošetřit i další partie. Pokud se přece jen objeví nerovnosti, lze provést korekci (opravu v místním znecitlivění). Liposukce dokáže změnit i myšlení lidí. Když se jim výsledek tolik líbí, že si ho prostě chtějí zachovat, změní životní styl. Tohle je opravdu velmi častý jev, který vnímáme jako ideál. To by měl být smysl estetických zákroků. Mění tělo a zároveň napravují duši k pozitivnějšímu životu.