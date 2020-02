_____________________________________________________________

Kolik tuku lze liposukcí přibližně odsát?

Záleží na velikosti tukového polštáře v dané lokalitě a také na tom, zdali je liposukce provedena v lokální anestesii, anebo v anestesii celkové, při které jsme schopni odsát více oblastí najednou, ovšem s vyšším rizikem nepřesností. Množství odsátého tuku z jedné oblasti v lokální anestesii se pohybuje od několika mililitrů z podbradku přes přibližně pět set až tisíc mililitrů ze středně velkých lokalit až po asi tři litry při silné vrstvě tuku. V celkové anestesii je limitem i bezpečnost zákroku – maximum čistého odsátého tuku se pohybuje okolo čtyř až pěti litrů.

Může se tuk do daného místa časem zase vrátit?

Tuk se v již odsáté lokalitě neobjeví, pokud tedy klient opět výrazně nepřibere. Tehdy se tuk zpravidla ukládá do oblastí, kde liposukce provedena nebyla.

Dá se odsátý tuk ještě nějak využít?

Pokud by byl odběr tuku prováděný odlišnou technikou, pak ho lze přenést do jiných lokalit, například do prsou nebo do obličeje.

Je liposukce stále tak oblíbená, nebo ji už zastiňují jiné možnosti zeštíhlení?

Liposukce je jednoznačně nejúčinnější metodou redukce tuku, nedaří-li se tělu zhubnout přirozenou cestou. Jiné možnosti nefungují tak, jak bych si představoval, tedy že by výsledek odpovídal vynaloženému úsilí lékaře a klienta. Při liposukci se daná oblast nejprve napustí tumescentním roztokem, poté se při moderním přístupu použije například laserový paprsek k rozpuštění tuku a tuk se na závěr odsaje tenkou kanylou. Vše je prováděno v lokálním znecitlivění při veškerém možném klientově komfortu. Zákrok trvá hodinu až hodinu a půl.

před

po

Proč je po liposukci nutné dbát a na regeneraci? Co se během ní smí a co ne?

Rekonvalescence je velmi důležitá. Nelze ji opomenout jak ze strany lékaře kontrolami po zákroku, tak zejména spoluprací klienta, a to ve smyslu nošení kompresního prádla po dobu obyčejně čtyř týdnů od operace. Po stejnou dobu není vhodné ani sportovat, zato lze velmi doporučit doplňková pozákroková ošetření, jakými jsou rázová vlna nebo LPG lipomasáž. Obecně lze říct, že naprostá většina klientů je schopna po dvou dnech od podstoupení liposukce vrátit sedo práce a nemá významnější omezení.

Pro koho není liposukce vůbec vhodná?

Je nevhodná pro vyloženě obézní klienty, dále pro klienty s některými druhy onemocnění, s břišní kýlou, ale a s nereálným náhledem na podstatu zákroku a možný výsledek.

Mohou po liposukci zůstat na těle nějaké následky, provede-li se špatně?

Následky se objevují vzácně. Poškození estetického charakteru je pak častější spíše u nezkušeného plastického chirurga, popřípadě u lékaře jiné odbornosti, který bohužel na některých méně známých klinikách liposukce rovněž vykonává, aniž by měl. Jinak si upřímně myslím, že každý máme jen velmi malé procento nespokojených klientů, kdy jsou procesy hojení a příroda proti nám, přestože je vše provedeno správně.

Na všechny otázky odpovídal plastický chirurg Petr Pachman z brněnské MEDICOM Clinic.