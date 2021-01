Sedm věcí, které byste měli vědět o liposukci

Liposukce patří celosvětově k nejžádanějším zákrokům v estetické medicíně a vyhledávají ji jak ženy, tak muži. Třeba proto, že téměř jakoukoli část těla je možné ošetřit rychle, bezbolestně a velmi diskrétně.



1. Než půjdete na zákrok

Pokud se rozhodnete podstoupit odstranění tukové tkáně, vaše první kroky povedou na vámi vybranou kliniku na nezávaznou konzultaci.

Odborníkovi sdělíte svou představu a společně pak vyberete nejvhodnější techniku.

Všechny druhy liposukce fungují na podobném principu - ošetřovaná oblast se napustí speciálním roztokem, který vyplní a roztáhne prostor, v němž se naruší tukové buňky a šetrně se odsají. Konkrétní postupy se liší způsobem rozbíjení a odsátí tukových buněk.

2. Pro koho není liposukce vhodná?

Před zákrokem musí každý absolvovat předoperační vyšetření - pokud pacient trpí akutním zánětem, infekcí, poruchou srážlivosti krve, nádorovým onemocněním, epilepsií, cukrovkou, má srdeční či cévní potíže, tento zákrok pro něj není vhodný. Stejně jako pro těhotné nebo kojící ženy.

3. Kolik tuku odstranit?

Lze odsát od desítek mililitrů tuku z velmi malých oblastí až po litry z těch větších. Cílem není odstranění konkrétního objemu, nýbrž zahlazení přebytků a vylepšení celkové kontury těla tak, aby bylo hezky tvarované podle vašeho přání.

4. Zdraví především

Liposukce vás zbaví přebytečného tuku, v žádném případě však nenahrazuje zdravý životní styl. Mějte stále na paměti, že pro vaše tělo je důležitý především pohyb a vyvážená strava.

5. Nepřiberete zpět, ale...

Tukové buňky se nemnoží, nýbrž se zvětšují nebo zmenšují. Liposukce zredukuje jejich počet, to ovšem neznamená, že vám zajistí skvělou postavu do konce života. Proto i nadále musíte myslet na to, abyste nepřijímala více energie, než jste schopna vydat.

6. Co cítíte po zákroku?

Běžným jevem je změna citlivosti v místě, kde byla liposukce provedena. Tento stav se po několika měsících vrátí do normálu.

7. Výhody moderních metod

V současnosti se do popředí dostává laserová liposukce SlimLipo, která dokáže zajistit i elasticitu pokožky po zákroku. Tuky mizejí a laser zároveň pokožku vyplní a zpevní, takže nevznikají kožní převisy ani nerovnosti. Protože prohřívá podkoží, a tím ovlivňuje kolagenová a elastinová vlákna, výrazně pomáhá i v boji proti celulitidě.