Jak to vidíme Co nám, ženám, pomáhá cítit se krásné a připadat si nejlépe? Z rozsáhlého výzkumu (společností stí Wavemaker pro L’Oréal Paris) mezi 2500 českých, slovenských a maďarských žen vyplynulo, že většina z nás potřebuje k dobrému pocitu být odpočatá a bez stresu. Potřebujeme také podporu okolí (ideálně muže) a neobejdeme se bez úprav zevnějšku, jako jsou líčení nebo pěkné oblečení. Kdy si my, Češky, připadáme nejkrásnější? Nejčastěji když jsme: krásně oblečené (17 7 %), máme čerstvě umyté vlasy (13 %), hezké líčení (12 %) a jsme šťastné (11 %). Abychom se cítily krásné, je důležité i to, abychom měly čas pro sebe, mohly si oddechnout a trochu se rozmazlovat.