Dokonalé řasy: Máte je, nebo k vám byla příroda skoupá? I kdyby vás zrovna neobdařila, nezoufejte, nic není definitivní. Lidské řasy mají omezenou životnost, většinou řasa vypadne po třech až pěti měsících a na jejím místě zase začne růst nová. Než ale naroste do délky té původní, uběhnou až dva měsíce. Co všechno můžete udělat pro zrychlení celé akce?

Zázračná péče

Zázračná pilulka, po které by řasy začaly růst do požadovaného tvaru a délky, sice neexistuje, ale k mání jsou tzv. boostery: aktivní séra na podporu růstu. Fungují tak, že stimulují tvorbu kořínků. To vede k tomu, že dřív než jedna řasa vypadne, už na jejím místě roste nová. Tím se zamezí ztrátě hustoty, při dlouhodobém používání narůstají řasy do větší délky. Boostery obvykle souběžně i vyživují, což není od věci.

Extra tip Tak jako několik posledních let, i letos letí to, čemu se říká nude look. Nahý vzhled klade důraz na přirozenost – jste sice dokonale nalíčená, ale tak, že vypadáte zcela nenalíčeně. Pro řasy to znamená, že pokud je máte přirozeně tmavé, stačí je pouze oživit bezbarvou řasenkou.

Jinak je doporučován ricinový olej. Kartáčkem ho nanášejte před spaním a nechte působit celou noc. Výsledkem budou zvláčněné řasy, které se nelámou.

Nezbytná řasenka

Bez řasenky se obejde jen málokterá žena. Částečně ji nahradí barva na řasy, ale i v případě, že ji používáte, potřebujete alespoň bezbarvou řasenku s výživným olejem, keratinem a proteinem.

Ta dodá řasám lesk a pevnost. Výhodou je, že se nerozmaže, i když si promnete oči. Není také od věci vyzkoušet domácí sadu na barvení, na měsíc máte vystaráno.

Považujete-li ale nanášení řasenky za každodenní rituál, bez nějž byste se neobešla, nevzdávejte se jí! Jen je nutné nanášet ji správně. Začněte od kořínků, tam řasenku lehce přitiskněte, aby se zvýraznilo víčko, a potom s ní tahem projeďte až ke špičce. Řasenkou necukejte, řasy by se zbytečně slepily. Pokud máte při aplikaci trable s mrkáním, lehce pootevřete ústa, pomůže to. Nezapomínejte ani na spodní řasy, ty by se měly líčit jako první.

Většina maskar řasy prodlužuje, dodává jim na objemu a opticky je zahušťuje. Voděodolné řasenky jsou nejžádanější v zimě a v létě, hlavně kvůli sportování, hodně populární jsou také ty pro citlivé oči.

Co řasenka, to jiný druh aplikátoru, je celkem jedno, který konkrétně si vyberete. Vždy ovšem platí, že bez odlíčení se v žádném případě spát nechodí. Vodu a mýdlo na partie kolem očí nedávejte, je příliš citlivá, ideální bude použít odličovací mléka nebo speciální přípravky.

Umělá krása

Prodlužování a zahušťování řas se stalo fenoménem poslední doby. Jenže znáte to: občas stojíte u přepážky na poště či v bance a sledujete úřednici, která má řasy tak nepřirozeně dlouhé, že začnete přemýšlet, jestli přes ně vůbec vidí. Ruku v ruce s tím jde i to, že prodloužené řasy se nepodaří rozčesat a vytvářejí jakési podivné shluky.

Proto je dobré zauvažovat, co od procedury vlastně očekáváte. Zahuštění? Prodloužení? Možnost ráno vyskočit z postele a vypadat božsky? Teoreticky by to mohlo klapnout, prakticky to nevyjde vždy úplně na jedničku.

Technik prodlužování je více, většina je založena na tom, že se na vlastní řasy nalepí náhradní, případně se použije kolagenová podložka a umělé řasy se vlepí na víčko mezi ty vlastní. Používají se buď umělé řasy, nebo přírodní, zejména ze srsti norka či z hedvábí.

Ve specializovaných salonech, kde prodlužování provádějí, si kromě materiálu a techniky můžete vybrat, jak zakřivené, dlouhé a silné řasy si přejete mít. Lze samozřejmě docílit i přirozeného vzhledu, ale s extrémní délkou dva centimetry nebo s glitrovými řasami se to asi jen tak nepovede. Záleží na osobním vkusu a také na tom, jestli vám budou náhradní řasy vůbec držet.

Běžně člověk v průběhu dne ztratí až pět řas, pokud ale přijde i o umělé, bude to zároveň finanční ztráta. Procedura, jejíž výsledky vydrží zhruba tři až šest týdnů, obvykle stojí od 300 korun výše, ale platí zde pravidlo, že čím nižší cena, tím větší riziko, že se „něco přihodí“. Alergická reakce na lepidlo, poleptání pokožky nebo i podráždění a infekce očí, to vše vám může zkrášlovací proces znepříjemnit.

Navíc je to srovnatelné jako s umělými nehty, vlastní řasy jsou po dlouhodobém prodlužování oslabeny, vlasové folikuly mohou být poškozeny. Tím se může zpomalit, či dokonce zastavit růst řas.