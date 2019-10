Na podzim toho pleť moc nepotřebuje

Sluneční paprsky slábnou, žádné extrémní počasí nehrozí, mohlo by se zdát, že pleť teď opravdu nemá žádné velké nároky. Ale není to pravda. Po létě je dehydratovaná. Dopřejte jí dostatek vláhy. Kromě kvalitního denního a nočního hydratačního krému používejte i na odličování přípravky s obsahem zvláčňujících složek, které nevysušují pleť.

Make-up ucpává póry

V minulosti se vyráběly make-upy s hutnou konzistencí a pleť pod vrstvou takového „nátěru“ skutečně nemohla dýchat. Ty současné kvalitní mají texturu, která pleť nezatěžuje, ale naopak chrání a hydratuje. Důležité je při výběru myslet nejen na správný odstín, ale také na kvalitu vaší pleti. Suché dopřejte hydratační make-up, citlivé zase ověřené značky z lékárny, například Avene nebo La Roche-Posay.

Nejdřív podklad, potom make-up

To je sice léty prověřený postup, ale nemusíte se ho držet zuby nehty. Trendem jsou přípravky, které zastanou funkci několika produktů najednou. Různé tónovací BB nebo CC krémy plně nahradí denní péči a zároveň splňují dekorativní účel. Výhodou je lehká textura, díky níž krásně přilnou k pleti. Samozřejmě za předpokladu, že je nanášíte na čistou a suchou pleť.

Značku krému je třeba časem změnit

Možná už jste zaslechly názor, že byste neměly dlouhodobě používat krém proti vráskám, protože pleť si na účinné látky vytvoří rezistenci, jinými slovy zvykne si na něj a přestane na něj reagovat. Podle odborníků je to nesmysl. Pokud vaše pleť konkrétní přípravek dobře snáší, není třeba ho měnit. Pozitivní účinky se ani dlouhodobým používáním nesnižují, tak proč zbytečně experimentovat?

Vrásky jsou genetická záležitost

Myslíte si, že vám vrásky budou přibývat stejnou rychlostí jako vaší matce? Některé vlastnosti kůže skutečně ovlivňují geny, ale pokud žijete v domnění, že na stárnutí své pleti nemáte žádný vliv, mýlíte se. Její stav úzce souvisí se životním stylem. Jestliže se budete špatně stravovat, málo spát, zanedbávat kosmetické rituály i pitný režim, a případně přidáte na misku vah směrem „minus” ještě kouření a alkohol, půjde to s vaší pletí od deseti k pěti, i kdyby vaše maminka vypadala v padesáti na třicet.

Čokoláda způsobuje pupínky

Častá konzumace tučného jídla a také čokolády bývá spojována s výskytem akné. Jisté je, že talíř plný mastného jídla a přehnané mlsání obecně škodí zdraví, ale souvislost mezi akné a smaženým jídlem či čokoládou není prokázána. Máte-li pocit, že vám čokoláda nedělá dobře, nejezte ji, ale vězte, že ta kvalitní s vysokým podílem kakaa je nabitá antioxidanty a má proto na pleť blahodárné účinky. Není bez zajímavosti, že za akné může být nadměrná konzumace proteinových koktejlů.

Hypoalergenní kosmetika nikdy nedráždí pleť

Výrobky s označením hypoalergenní mají šetrné složení, nejsou parfemované a neobsahují žádné běžné alergeny. U lidí s citlivou pletí se ale může objevit alergická reakce i na tyto přípravky. Nespoléhejte proto jen na označení, ale pečlivě zkoumejte složení každého výrobku. Abyste předešly nepříjemné reakci, dříve než použijete nový krém, barvu na vlasy nebo třeba toaletní vodu, udělejte si test kožní snášenlivosti. Přípravek naneste v malém množství na předloktí. Pokud se do 24 hodin neobjeví žádná reakce, znamená to, že je pro vás bezpečný.

Čím víc krému, tím lépe

Máte pocit, že čím silnější vrstvu krému nanesete na pokožku, tím lépe ji zásobíte živinami a ostatními účinnými složkami? Jste na omylu. Pokožka dokáže vstřebat jen tenkou vrstvu. V případě noční péče se přebytek vsákne leda do polštáře, nikoli do pleti, a pokud to přeženete s denním krémem, bude vám na obličeji dělat neplechu celý den. Pro veškerou kosmetiku platí, že byste ji měly nanášet v přiměřeném množství.



Slunce gumuje pupínky

Pokud vás trápí akné, můžete mít teď po létě pocit, že se vám pokožka trochu vyčistila. Bohužel se ale jedná spíš o optický klam. Bronzové zbarvení lépe maskuje nedostatky pleti, ale ve skutečnosti slunce akné rozhodně neléčí. Kombinace slunečního záření, potu a třeba i opalovacího krému s nevhodnou texturou může naopak způsobit ještě horší projevy akné.