Během měsíce vyrostou v průměru o jeden centimetr. Samozřejmě to neplatí u všech lidí. Některým rostou jako houby po dešti, ale jsou i tací, kteří si musí na delší vlasy nějaký ten pátek počkat.

Co o vlasech asi nevíte Průměrný člověk má 100 tisíc vlasů a denně mu jich 50 až 150 vypadne. Průměrná životnost jednoho vlasu je 4 až 7 let.

Vlasy a ochlupení pokrývají celé tělo, s výjimkou dlaní, očních víček, chodidel a rtů.

Růst vlasů ovlivňuje i věk. Nejrychleji rostou mezi 16. a 24. rokem.

Pokud vytrhnete vlas u kořínku, zanedlouho vyroste nový.

Z vlasů dokáže tricholog (odborník na kvalitu vlasů) rozpoznat, co jste jedli a pili. Jejich kvalita také napoví mnohé o prostředí, ve kterém žijete.

Mezi nejdražší vlasy na světě patří pramen zpěváka Elvise Presleyho, který byl vydražen za 15 tisíc dolarů.

Jste ten druhý případ? Nevěšte hlavu. Bohužel růst vlasů ovlivňuje věk, geny, ale fyzická zátěž, které jsou vystaveny. Naštěstí však existují šetrné metody a stimulanty, které povzbudí vaše kadeře k životu (a hlavně k růstu)! O co konkrétně jde?

Cibulová šťáva

Cibule se řadí mezi základní ingredience v kuchyni. A není divu, představuje základ pomazánek, omáček i dalších pokrmů. Nedávno vědci přišli se zajímavým tvrzením, že čerstvá šťáva vymačkaná z cibule je výborným stimulantem pro růst vlasů. Potvrdila to i studie, která zkoumala skupinu dobrovolníků s kožní nemocí zvanou alopecie areata. Dotyční měli za úkol vtírat si dvakrát denně cibulovou šťávu do vlasů. A jaký byl výsledek? Po dvou týdnech byl nárůst vlasů o poznání větší než obvykle. A to za pokus stojí!

Tip: Cibulovou šťávu vymačkejte a prsty ji vtírejte ke kořínkům vlasů. Šťáva je aromatická a někoho může dokonce i trochu štípat, ale každopádně zlepšuje prokrvení pokožky hlavy, a tím pádem také růst vlasů. Kadeře by měly být nejen pevnější a delší, ale i silnější.

Masáž hlavy

Říká se, že když jsou lidé nervózní, začnou si prsty pročesávat vlasy. Možná, že kdyby se místo toho chvíli drbali na hlavě, udělali by lépe. Alespoň podle odborníků, kteří tvrdí, že masáž hlavy prospívá růstu vlasů. Ale na druhou stranu by neměla být příliš drsná! Pokud máte na rukou delší nehty (ať už gelové nebo přírodní), dejte si pozor. Agresivnější škrábání by mohlo pokožku hlavy ošklivě poranit.

Tip: Masáž je příjemnější, když vám ji dělá někdo jiný. Proto se neostýchejte požádat partnera, maminku nebo kamarádku, kteří vám rádi pomůžou. Pokud nikdo z vašich blízkých nemá čas, vystačíte si i sami. Stačí, když si každý den budete hlavu masírovat bříšky prstů. Jestli chcete, můžete využít i efektivních pomůcek, které koupíte v lékárnách nebo u prodejců alternativní medicíny. Výborná je například drátěná pomůcka, které se říká „pavouk“. Stimuluje vlasovou pokožku a zlepšuje její odolnost.

Rozmarýnový olej

Pokud toužíte po silných a hustých kadeřích, určitě sáhněte po rozmarýnovém oleji. Jedna z vědeckých studií potvrdila, že má stejné účinky jako minoxidil, což je lék určený k léčbě řídkých vlasů. Na rozdíl od chemických preparátů ale nemá žádné vedlejší účinky.

Tip: Přidejte rozmarýnový olej do šamponu či kondicionéru, bude pokožku hlavy stimulovat během mytí. Pokud ale chcete intenzivnější kúru, kápněte si rozmarýnový olej do vlasové masky či ho vmasírujte ke kořínkům.

Kvalitní voda

Na růst vašich vlasů má vliv i kvalita vody. Městská kohoutková voda obsahuje různé chemikálie (chloridy, vápník, rtuť, hořčík anebo nikl). Zároveň v ní plavou i různé zbytkové nečistoty jako například písek. Všechny tyhle drobné částečky dráždí pokožku hlavy a nepříznivě ovlivňují růst a kvalitu vlasů.

Tip: Zvažte, zda by se vám nehodil sprchový filtr. Zachytí škodlivé látky a vaše mytí bude bezpečnější.

Zázračný kondicionér

Jednou z nejhorších věcí pro vaše vlasy je zacuchávání. Stačí mít jemné kadeře, uvolněný culík nebo drdol a hned je problém na světě. Bohužel ne každý z nás má takovou trpělivost, aby vysvobozoval jeden zacuchaný vlásek po druhém. Většina z nás nevzhledný chuchvalec vezme mezi prsty a násilně rozčeše. Jaký je výsledek? Vlasy se sice oddělí, ale spousta z nich zůstane vytrhaná na hřebenu.

Tip: Kondicionér je kouzelná věc. Jednak vlasy oddělí, vyhladí a „naleští“, zároveň usnadní i rozčesávání. Přesto si dávejte pozor, abyste přípravek nenanášeli příliš blízko ke kořínkům, zbytečně by se vám mastily vlasy.

Jablečný ocet

Jablečný ocet je skvělá věc. Jak na vaření nebo úklid, tak i pro růst vašich vlasů. Obsahuje spoustu minerálů a látek, co vyživují vlasové cibulky – folikuly, díky tomu budete mít pevnější kadeře.

Látky, které pomůžou… Kvalitu vlasů ovlivňuje také vaše strava. Dodejte jim koktejl vitaminů a minerálů, jež je posílí a navrátí jim lesk a pevnost. Vitaminy skupiny B:

Podpoří tvorbu červených krvinek a inzulinu. Tahle dvojka napomáhá snadnějšímu prokrvování pokožky hlavy, a tak i rychlejšímu růstu vlasů. Béčko najdete například v krůtím a kachním mase, droždí, rybách, zelenině (třeba květáku), mléčných výrobcích nebo obilninách. Vitamin A:

Dodává vlasům vláhu a zlepšuje jejich pružnost a odolnost. Hodně áčka je obsaženo například v mrkvi. Vitamin C:

Funguje jako elixír mládí pro celé tělo. Okysličuje krev a zlepšuje činnost důležitých orgánů. Velký podíl céčka je v rakytníku, černém rybízu nebo petrželové nati. Zinek:

Přispívá k rychlejší obnově vlasové pokožky. Zásobárnou zinku jsou třeba dýňová a slunečnicová semínka.

Tip: Při mytí vlasů využívejte octový oplach. Stačí, když hlavu normálně vydrbete šamponem, opláchnete vodou a na závěr ještě přelijete směsí namíchanou z vody a jablečného octa. Výhodou tohoto druhu octa je, že nezapáchá podporuje lesk vlasů.

Pravidelný pitný režim

Voda funguje jako přírodní detox, který z těla vyplavuje toxiny, těžké kovy a další jedovaté látky, jaké chtě nechtě přijímáte v potravě a z prostředí, ve kterém žijete. Tyhle nebezpečné látky zpomalují činnost důležitých orgánů a mají vliv také na růst vlasů. Zkuste proto denně vypít alespoň dva litry tekutin.

Tip: Pokud vám nechutná samotná voda, můžete si ji ochutit třeba citronem, okurkou či lístky máty.

Stopka přehřívání

Používáte při úpravě svých kadeří spotřebiče, jako je fén, kulma nebo žehlička? Tyhle vymoženosti vám sice vykouzlí krásný účes, ale zároveň i zatíží a podráždí vlasovou pokožku. Proto se může stát, že vlasy porostou pomaleji nebo se vám v nich objeví lupy. U některých kadeří se může projevit zvýšená lámavost.

Tip: Zkuste tyto pomocníky na nějakou dobu odložit stranou. Zjednodušte svůj účes a vlasy sušte vlažným či studeným proudem vzduchu, nebo si je nechte uschnout přirozenou cestou. Vlasová pokožka se zregeneruje a chytne „druhý dech“. U vlasů se sklonem ke krepovatění (bývá to zejména u kudrnatých nebo vlnitých pramenů) potřete konečky výživným arganovým, mandlovým nebo olivovým olejem.