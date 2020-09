Vsaďte na plže

Ta, co umí stárnout s grácií… Nevyhledává nepřirozené estetické zákroky, nemusí za každou cenu budit rozruch, nemá problém vyrazit do ulic bez make-upu a super stylové outfitu, i když ví, že je žádoucím soustem pro paparazzi. Katie Holmesová, bývalá manželka Toma Cruise, je ve svých 41 letech inspirací pro nespočet žen. Jak to dělá, že působí jakoby nedávno oslavila “třicítku”?

Elixír mládí po vzoru Katie Holmesové je prostý. U pečujících produktů volí jen bio složení, nejraději má šnečí sliz. Hlemýždí extrakt má prokázané omlazující účinky, povzbuzuje tvorbu kolagenu a elastinu, obnovuje poškozenou pokožku, léči akné a udržuje v kůži vodu, tudíž pokožka je stále dostatečně hydratována. Kromě toho, okatá brunetka se umí hýčkat. Navštěvuje kosmetické salóny, aplikuje masky a hlavně, neustále pokožku čistí.