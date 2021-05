Speciální projekt značky H&M a beauty bloggerky Anežky Chudlíkové (alias Not so Funny Any) a lifestyle influencerek Yababy a Natálie Hefnerové vám pomůže ztišit nepříjemné vnitřní kritiky a podpoří vás v prožití dokonalého léta.

YABABY

(Lifestyle/ Fashion influencerka)

Každé tělo je krásné a originální, ale hlavně všichni máme to své! Já tělo beru jako svou schránku, kterou si můžu zdobit, opečovávat, měnit a cítit se v ní dobře! Je mi jedno, co si o něm myslí ostatní, hlavní totiž je, že vyhovuje mně.







NOT SO FUNNY ANNY

(Youtuberka a Beauty bloggerka)

Podle mě teď žijeme v době, kdy se hodně mění zažité stereotypy a konečně se začíná ukazovat rozmanitost i v médiích - různé typy postav, barvy pleti, gender free.

Body positivity oslavuje všechny typy postav a podporuje self-love, aby se člověk snažil přijmout své tělo takové, jaké je a staral se o něj s láskou. A platí to pro všechny! Od člověka, co je extrémně hubený a nemůže přibrat, až po člověka, co je od přírody silnější.





NATÁLIE HEFNEROVÁ

(Lifestyle/ Fashion influencerka)



Naše těla znázorňují celou naši životní cestu, všechny radosti i starosti. Jsou mnohem více než jen číslem na kousku látky. Váha, strie nebo jizvy neurčují naši hodnotu, to dokáže pouze náš pohled na sebe samé.





S těmito myšlenkami souzní i letošní kolekce plavek H&M, která nabízí odvážné siluety oslavující všechny typy ženského těla. Vyrobena je z udržitelných materiálů a velikosti se pohybují od 34 do 46, online do velikosti 50. Dostupná je od 20. května v obchodech a na hm.com.

A pro členy věrnostního programu H&M Hello Member poběží soutěž o tématické boxy plné letních nezbytností!



ZJISTIT VÍCE

Podívejte se také do galerie na výběr z letošní kolekce: