Čistá pleť? No problem!

„Za tvorbou pupínků a dalších nedokonalostí stojí většinou nadměrná produkce kožního mazu a hromadění odumřelých buněk,“ říká Marie Koswig z oddělení výzkumu a vývoje NIVEA. Tajemstvím dokonale čisté pleti je podle ní šetrná exfoliace. Ta totiž pomáhá odstranit odumřelé buňky a podporuje přirozený proces obnovy pleti. Ta pak vypadá čistější a zdravější. V řadě DERMA Skin Clear tento účinek zajišťují tři klíčové látky: kyselina glykolová (AHA), kyselina salicylová (BHA) a niacinamid.

Seznamte se! Představujeme čtveřici #superheroes řady Derma Skin Clear: Správná exfoliace dokáže s problematickou pletí udělat divy. Noční exfoliátor s 8% AHA & BHA a niacinamidem aktivuje proces obnovy pleti, takže je už po sedmi dnech čistá a krásná. Čisticí pleťový gel zajistí díky kyselině salicylové a niacinamidu efektivní vyčištění povrchu pleti i hlubokých pórů a zamezí tvorbě nových pupínků. Čištění je totiž základ! Šetrný pleťový peeling je další důležitý krok tohoto pečujícího rituálu krásy. Zbaví pokožku černých teček a rychle vyrovná hrubší povrch, takže je pak tvář hladká a září čistotou. Do své beauty rutiny zařaďte i pečující pleťovou vodu s nedostižnou dvojkou ingrediencí: kyselinou salicylovou a niacinamidem. Redukuje tvorbu mazu, hydratuje a zanechá ve tváři pocit příjemné svěžesti.

6 tipů na ošetření problematické pleti

1. Čistěte jemně! Agresivní drsné čištění obličeje pleť vysušuje a dráždí. Dávejte proto přednost vyváženým čisticím produktům, které jsou účinné, ale k pleti šetrné.

2. Vytvořte si rituál a dopřejte tváři pravidelnou očistu ráno i večer.

3. Myjte a dezinfikujte během dne ruce a předměty, kterými se dotýkáte tváře. Mobil nebo ručník mohou být pořádným semeništěm bakterií.

4. Jezte čerstvou, lehkou a zdravou stravu bohatou na živiny i vitaminy.

5. Když pečujete o vlasy, dbejte na to, abyste z nich dostaly všechny zbytky stylingových produktů nebo olejů. Mohly by totiž ulpívat na kůži a ucpávat póry na čele.

6. UV záření může pleť podráždit a její stav ještě zhoršit. Snažte se to s opalováním nepřehánět, používejte krém s vyšším OF. Zejména pokud používáte produkty s AHA nebo BHA, je opalovací krém must have! Hledejte výrobky s nekomedogenním označením, abyste si dále neucpávaly póry, to se týká i výběru make-upů a korektorů.

COSMO TESTOVÁNÍ NA VLASTNÍ KŮŽI!

Jedinečná příležitost, jak si osobně otestovat geniální novou řadu NIVEA Derma Skin Clear. Zde se dostanete na naši microsite, kde stačí vyplnit váš kontakt plus několik doplňujících údajů, a můžete začít soutěžit. Vybereme dvacet výherců, kteří získají skvělé produkty této řady, která je vhodná pro problematickou pleť žen i mužů v každém věku. Good luck (vám i vaší pleti)!