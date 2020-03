Přeneste se do padesátých let v Anglii, začtěte se do příběhů žen, které přišly o manžela při důlním neštěstí nebo listujte krásně ilustrovanou knihou pro děti, ve které je hlavní hrdinkou slípka z jihočeského dvorku, který se stane, dějištěm neočekávaných věcí.

Ema Labudová: Tapetář (Knižní klub, Praha)

Litera pro objev roku

V knize dvacetileté debutantky Emy Labudové se ocitnete v Manchesteru a také v menším městě Whitby na severu Anglie v padesátých letech minulého století. Svůj příběh vám vypráví mladík Irving, který před třemi lety musel nedobrovolně odejít z domova a teď se vrací poté, co mu krátce po sobě zemřeli oba rodiče. Ema Labudová se jako mladičká literární debutantka skvěle srovnává s cizím prostředím a příběh nepříliš vzdělaného Irvinga, nedoučeného pekaře, jenž se živí jako tapetář, vás vtáhne do děje.



Kamila Hladká: Hornické vdovy (Dcera sestry, Brno)

Litera za publicistiku

Kniha Hornické vdovy je sestavena z osmi životopisných vyprávění žen, které za tragických okolností přišly o své manžely. Tato vyprávění jsou uspořádána chronologicky a nechybějí v nich ani dokumentární materiály. Autorka Kamila Hladká přístup popisuje nelehké osudy žen citlivě a především díky empatii se Kamila Hladká vciťuje do každodennosti běžných lidí, pod níž často objevuje skrytá dramata, trýzně i radosti.

Romi Grey: Jmenuji se Orel (Ilustrace Ondřej Smeykal, Credit-plus, Praha)

Litera pro objev roku

Slípka z klecového chovu začíná nový život na jihočeském venkově. Pro svou odvahu ke svobodě získává jméno Orel. Drobným hravým příhodám viděných očima slípky neschází poezie a jemný humor. Slepice si poprvé prohlíží a chutná skutečný svět a prožívá všední malé zázraky a dobrodružství s kamarádem Čipem, kocourem, který miluje okurky hadovky. Setkává se s netopýrem, bobrem, malou veverkou či kosí rodinou, poznává léto i zimu. A občas vzpomíná na živoření v kleci, kterému jsou stále vystaveny její příbuzné. Náladu knihy skvěle dotvářejí poetické ilustrace Ondřeje Smeykala.