První zásadou při pořizování slunečních brýlí je nakupovat u důvěryhodných obchodníků. Levné brýle z tržnic se snadno poškodí, a navíc není jasné, zda skutečně mají potřebné UV filtry. Kvalitní brýle mají na vnitřní straně postranice uveden certifikát CE a zároveň stupeň ochrany. Kategorie slunečního filtru se označuje číselnou hodnotou od nuly do čtyř.

Podstatným kritériem při výběru slunečních brýlí je, při jakých činnostech je budeme nosit. Lidé s řadou různých aktivit by si měli pořídit několik typů brýlí. Sportovci by je měli vybírat z hlediska funkčnosti, ochrany před úrazy a pohodlí.

Při běhání by hlavně neměly klouzat z nosu. Pro cyklisty jsou vhodné samozabarvovací brýle, které usnadňují přechody ze světla do stínu. Hladina moře, bazénů či jiných vodních ploch odráží a znásobuje množství UV záření. Proto je při dlouhém pobytu u vody vhodné používat speciální plavecké brýle s UV filtrem. Ty zároveň chrání oči před solí v moři nebo před nečistotami v přírodních koupalištích.

Určitou ochranu před UV zářením poskytují i dioptrické brýle, pokud mají UV filtr. Můžeme si pořídit i sluneční dioptrické brýle. „Výborným řešením jsou brýle se slunečními klipy,“ radí optometristka Aneta Čunderlová z kliniky NeoVize. Výhodou je, že si můžeme nasadit pokaždé jiné klipy, podle toho, nač je potřebujeme, tedy třeba ve slunci tmavé polarizační a na noc žluté.

Různé činnosti vyžadují různé brýle * Sluneční brýle mají pět kategorií tmavosti. To je důležité, protože pro některé činnosti mohou být vyšší kategorie nevhodné. Čím jsou skla tmavší, tím méně propouštějí světla. * Čirá nebo jen slaboučce zbarvená skla můžeme vidět pod označením kategorie 0. Propouštějí od 80 po 100 procent záření. * Kategorie 1 znamená světlé zbarvení filtru, propouští 43–80 procent světla. * Středně tmavý filtr, tedy kategorie 2, propouští 18–43 procent. * Velmi tmavý filtr kategorie 3 propouští 8–18 procent světla. Řidiči by si měli hodně rozmyslet, zda s brýlemi této kategorie něco vidí. * Filtr kategorie 4 propouští 3–8 procent světla. Je naprosto nevhodný pro řidiče! * Zcela nezbytný je UV filtr, a to s číslem 400, který by nás měl před UV paprsky ochránit. Tmavé brýle bez filtru totiž mohou způsobit větší škody, než když brýle nemáme vůbec. Na slunci se oční zornička automaticky stáhne a dovnitř propustí méně světla. Pokud si ale nasadíme tmavé brýle bez UV filtru, zornice oka se rozšíří a UV záření se do oka dostane ve větší míře.

V případě kontaktních čoček si lze vybrat ty s UV filtrem, ale je důležité si uvědomit, že čočky nekryjí celou plochu oka a jeho okolí. Proto je stejně zapotřebí doplnit je slunečními brýlemi.

Tipy pro řidiče

Pro řidiče jsou skvělá brýlová skla s polarizačním filtrem, který ruší odražené světlo. „Polarizační filtr na brýlích je takový malý čaroděj. Ve skutečnosti jde o chemickou směs. Její molekuly se přirozeně řadí vedle sebe do vodorovných řetízkových struktur. Skrze tyto řetízky projde vertikální záření (nahoru a dolů), nikoli však horizontální (zleva doprava a naopak). Díky absenci odraženého světla je krásně ostře vidět třeba i na mokré silnici zalité sluncem,“ říká Jan Vaverka, optometrista z optiky OptoVize Brno.

Jinými slovy, neruší nás třeba odraz slunečního světla od karoserie protijedoucího vozu. V noci se mohou vyplatit brýle se žlutými skly, která eliminují modré světlo. Díky tomu nás neoslní reflektory protijedoucích automobilů.

Před několika lety se v optikách objevila speciální brýlová skla pro řidiče s názvem Drivewear. Spojují více funkcí: mění zabarvení, jsou polarizační a zostřují kontrasty, tedy i vidění. Patří ovšem do podstatně vyšší cenové kategorie.

Airbagové nebezpečí

Brýle, přinejmenším ty protisluneční, potřebují alespoň někdy všichni řidiči. Problém ale může nastat při nehodě, kdy nám do obličeje vystřelí airbag. Je lepší mít brýle, které nemají u nosu »stopičky« – ty by se mohly dostat do oka. Rozumné je také mít brýlová skla z plastu, ne skutečně skleněná.

Doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka Oční kliniky NeoVize Brno, vysvětluje, co se může stát, když nám airbag vystřelí přímo do obličeje: „Pokud airbag vystřelí přímo do oka, dojde k těžkému zhmoždění oka spojenému například s krvácením do přední komory oční, k odtržení duhovky od kořene, obrně zornice kořene nebo k částečnému porušení závěsného aparátu čočky. V každém případě může jít o závažné poškození oka. V praxi jsme před lety měli pacientku s tímto poraněním, měla téměř kompletně odtrženou duhovku od kořene a čočku vpáčenou do sklivce. V případě brýlí závisí poškození na typu brýlového skla. Jde-li o skutečné sklo, pak může dojít k takzvanému pronikajícímu poškození oka. To je stav urgentní, vyžadující operační řešení, protože způsobí proděravění rohovky nebo bělimy.“

Tato rizika samozřejmě neznamenají, že vyřadíme airbagy z činnosti. Pokud ale máme nehodu, je třeba, aby nás po úderu airbagem vyšetřit i oční lékař.



A co děti?

Také děti potřebuji chránit zrak UV filtrem. Dětské oči jsou citlivější než oči dospělých, protože mají v poměru k oku širší a průhlednější čočku. Pokud jsou oči vystaveny přílišnému záření, riskujeme zánět rohovky či spojivek a jiná postižení.

Nejde jen o módu Brýle jsou nejen užitečný pomocník, ale i módní doplněk. Honba za trendy by ale neměla zastínit jejich původní účel. Při běžném nošení ve městě nebo do práce je vhodné dbát na vzhled, ale na túry nebo při slunění by měla hlavní roli hrát účelnost. Milovníci poznávacích zájezdů by si měli uvědomit, že také při celodenním chození po městě plném památek by na prvním místě měla být účelnost, i ve městě jsme totiž na slunci! Brýle musejí na obličeji »sedět«, dobře padnout za ušima a na kořeni nosu, aby nepadaly, ale ani netlačily. Řasy by se ani při mrkání neměly dotýkat brýlových čoček.



„Děti tráví venku mnohem více času než dospělý člověk, a jsou tak více vystaveny přímému slunečnímu záření. Proto jsou kvalitní sluneční brýle a ochrana očí u dětí obzvláště důležité,” říká lékařka Petra Teplanová v z Dětského očního centra Kukátko.

Dětské brýle by měly být lehké a bezpečné, doporučuje se stupeň ochrany 2–3. Vhodná je pokrývka hlavy s kšiltem nebo klobouček, který oči chrání před přímým světlem.

Pozor ale, v naší zeměpisné poloze nejsou sluneční brýle příliš vhodné pro malé děti do dvou let kvůli riziku světloplachosti.

„Zrak dětí se v tomto věku stále rozvíjí. V tomto období tedy postačí chránit oči kšiltovkou nebo širším kloboučkem. Ideální je ovšem dítě slunečním paprskům příliš nevystavovat. Pokud se ale chystáte k moři nebo vysoko do hor, i pro malé dítě přibalte sluneční brýle. Na jejich nošení ho však zvykejte postupně. Starším dětem už brýle na oči patří, ale když na to nejsou zvyklé, strhávají si je,” upozorňuje lékařka Teplanová.

Pro menší děti mohou být řešením brýle s páskem, který jejich stržení znesnadňuje. Pokud se dítě léčí s tupozrakostí, je v tomto případě léčba oční vady důležitější než nošení slunečních brýlí. I kvalitní čiré dioptrické brýle mají ve sklech UV filtr, který dítě před UV zářením ochrání.