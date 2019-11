Pokud jde o péči o tělo a pokožku, dává nám matka příroda báječné zkrášlující prostředky. Mezi ty nejúčinnější patří třeba mléko a med. Extrakty z nich proto obsahuje celá řada kosmetických přípravků.

Pro pokožku jsou ale naprosto dokonalým požitkem i v ryze přírodní formě. Týká se to ovšem jenom kvalitního medu z prodejen se zdravou výživou nebo přímo od včelařů.



Co dokáže mléko

Ať už je tahle bílá tekutina živočišného, nebo rostlinného původu, obsahuje řadu živin, které nám prospívají nejen vnitřně, ale i zevně. Samozřejmě musí jít o kvalitní produkt.

Chrání a zklidňuje



Kravské i kozí mléko v tomhle směru bodují vysokým obsahem probiotik,tedy bakterií mléčného kvašení. Zklidňují pleť a posilují její ochrannou bariéru, takže vetřelci způsobující záněty nebo odbourávající kolagen nemají ani mají tu nejmenší šanci.

Vyhlazuje a vitalizuje

Veganské druhy mandlového a kokosového mléka jsou bohaté na lipidy a vitamin E, které vyhlazují drobné vrásky a udržují pleť viditelně i na omak hladkou a pružnou.

Regeneruje

Vysoký obsah minerálních látek ze sójového, mandlového nebo ovesného mléka nejen rychle a dlouhodobě vyživuje „unavené” buňky, ale udržuje i hladinu vlhkosti, která je pro pokožku nezbytná.

Co dokáže med

Zlatavý elixír krásy je jednou z nejcennějších a nejstarších potravin na světě. A jaké jsou jeho pěsticí účinky?

Hydratuje

Med díky velkému množství obsaženého cukru zadržuje v pokožce tekutiny a vyživuje ji minerály, stopovými prvky a vitaminem C.

med plástev

Hojí záněty



Urychluje hojivé procesy na kůži díky obsahu protizánětlivých látek, které zabraňují uchycení a množení bakterií.

Jemně čistí

Produkt od včeliček se doporučuje především k péči o mastnou pleť. Čistí totiž pokožku jemně, ale důkladně a nevysušuje ji.

Náš tip: zklidňující koupel

Pro egyptskou královnu Kleopatru byla tato procedura součást každodenní rutinní péče o krásu. Dopřejte si občas i vy neodolatelnou lázeň s medem a mlékem.

Jak na to: Zahřejte litr mléka a rozpusťte v něm šálek medu. Směs přilijte do vody na koupání a nebudete ani potřebovat spoustu mýdla, protože čisticí funkci přebírá mléko. Také není nutné se následně sprchovat, protože med nezanechává na kůži žádný lepkavý film – naopak se do ní dokonale vstřebá a hýčká ji.