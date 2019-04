Jaké šaty sluší malým postavám?

Zaměřte se především na vhodné délky šatů. Ideální pro vás jsou oděvy mini střihů. Nožky nejenže vyniknou, navíc se postava celkově opticky prodlouží, nikdo si tak nevšimne, že jste „prcek”. Jestli vás trápí silnější stehna a pomerančová kůže, pořiďte si šaty nad kolena. Nesmí být však delší. Tím byste si centimetry ubrala. Často se doporučuje malým ženám nenosit módní maxi šaty. Bez obav si je můžete dovolit. Je ale potřeba si vybrat takové, co jsou ze vzdušných materiálů. Oděv nesmí být zase až moc volný. Alespoň v horní části těla by měl kopírovat siluetu. Co se týče vzorů, upřednostňujte drobnější potisky, zvláště v případě trendy květin.

Módní rady, jak postavu opticky prodloužit

Výstřih by měl být hluboký a střižený do písmene V. Jestli jste v dekoltu obdařená, tak zvolte výstřih menší. Pod šaty si také můžete obléknout tílko s krajkovým lemem. Zavinovací šaty jsou vůbec nejlepší volbou pro malé postavy. Je známo, že svislé pruhy dodají centimetry navíc, což znamená, že ve vašem šatníku by tento vzor rozhodně chybět neměl. Šikovnou vychytávkou jsou i různé rozparky. Zvláště v případě maxi šatů s délkou ke kotníkům. Nutností je zvýraznit pas. K tomu vám poslouží pásky či bundičky v kratším střihu. Drobným postavám lichotí více odhalené kůže nejen v dolní polovině těla, ale i té horní. Odhalená ramena vás také opticky prodlouží. Místo dlouhých rukávů noste ty kratší, případně dlouhé ohrňte.



Zaměřte se na detaily