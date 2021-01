Někdy to vypadá skoro jako zázračný recept na všechno. Mnohý odborník vám řekne: jezte to a tohle a budete žít věčně. Tak takovýto elixír mládí vám rozhodně nenabízíme. Nicméně je prokázáno, že pokud zařadíte do svého jídelníčku některé potraviny a jiné zase vypustíte, vaše pleť vám za to poděkuje. Podpoříte tak její zdraví, a tím i vzhled.

Navíc jsou tyto pokrmy dobré také na spoustu jiných věcí. A kdy jindy si zkusit experimenty než v době, která nám nabízí spoustu času, co musíme trávit doma? Zkuste tedy některý z našich zdravých tipů.