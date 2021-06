Každá módní sezona má své top trendy také ve špercích a zdobení. Aktuálně jsou to tyto čtyři základní: barvy, perly, nápaditost, netradiční materiály a jejich kombinace. Co z toho asi přibude do vaší šperkovnice?

Je dobré vědět

* Perly (pravé i umělé) jsou teď největším hitem. Nosí se ve všech podobách i spojeních – s kovem, vrstveně, v kombinaci několika velikostí, barev atd. Perly se párují nejen se společenským oblečením, ale můžete si je vzít třeba k džínám.

* Frčí i značně masivní šperky, hlavně prsteny a náhrdelníky.

* Žhavě „IN“ budete s hodně barevnými šperky nebo bižuterií.