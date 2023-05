Pohleďte slunci do tváře. Jaké brýle vám při tom budou zdobit nos?

Většina z nás se před sezonou zamyslí, zda by se třeba nehodily nové sluneční brýle. Ano, určitě by se šikly, zrak je přece třeba chránit a módní trendy zase ctít, tak se jen pojďte mrknout, jaké kousky teď letí. Hodně in jsou barevné obroučky, zejména plastové, ale frčí i ty kovové.

Nesmrtelným a opět populárním modelem jsou pilotky. Ale protože retro stále hýbe světem, jsou na scéně též maxi sluneční brýle, které připomínají tvar tolik oblíbený v 70. letech. Méně se letos budou nosit úzké obruby, prostě čím větší, tím lepší.

Vyřádit se však můžete na barvě skel, od hnědé přes modrou až po růžovou.

Než se necháte strhnout tím, co se vám líbí, myslete ale na to, co je funkční. Třeba na řízení auta potřebujete vždy světlejší skla, ideálně ve vrchní části budou tmavší a vespod světlejší, k moři se zase budou hodit tmavá sklíčka.