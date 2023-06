Do auta, do města, na sport. Desítka tipů, jak vybrat sluneční brýle

Jaké brýle do auta?

„Při řízení automobilu jsou brýle se čtvrtým stupněm zatmavení naprosto nevhodné pro svoji velmi tmavou, až skoro černou barvu, která omezuje řidičům vidění. Sledujte tedy důkladně návod ke slunečním brýlím,“ nabádá primářka Oční kliniky NeoVize Brno Šárka Skorkovská.

„Dlouhodobým trendem jsou rovněž sluneční brýle se stupňovaným zabarvením, označovaným také jako „gradální“. Znamená to, že ve vrchní části jsou tmavší a vespod světlejší. Pro někoho velmi příjemná a líbivá verze, obzvláště při nižším slunečním svitu. Výrobce je zařazuje do kategorie číslo dvě,“ vysvětluje Skorkovská.

Aby dobře seděly

Ačkoliv jsou nákupy po internetu populární, u slunečních brýlí můžete snadno šlápnout vedle. „Vybíráme podle tvaru obličeje, zákazník by si měl brýle vždy vyzkoušet,“ radí optička Kamila Pavlincová.

Musejí dobře padnout za ušima a hlavně na kořeni nosu, aby nepadaly, ale ani netlačily. Řasy by se ani při mrkání neměly dotýkat brýlových čoček. Aby brýle propouštěly co nejméně UV paprsků, měly by mít velká skla – sluneční záření se odráží od okolního prostředí, takže dobře padnoucí brýle chrání zrak před účinky ostrého slunečního svitu i před odrazy z různých stran. Velká skla jsou zároveň módním hitem!