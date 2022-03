Dávno je tomu, co mikiny patřily mezi ryze volnočasové kousky oděvu. Do divadla se v nich sice pořád chodit nehodí, ale jinak rozšířily své pole působnosti.

Je to dáno i tím, že co mikina, to zajímavý střih. Ty s kapucí vypadají fantasticky s delšími kabáty, v kombinaci s džínami nebo legínami a teniskami to opět bude outfit číslo jedna pro letošní jaro.

Prodloužené mikiny či spíš mikinové šaty využijete o víkendech, můžete v nich pobíhat doma i vyrazit do přírody.

Kratší mikiny se stojáčkem nebo kulatým výstřihem můžete nosit k sukním, mini i midi, jestli v práci nepotřebujete ctít přímo dress code, nebojte se v nich vyrazit.

Samozřejmě jsou lepší ty jednobarevné, pod ně si klidně oblékněte dlouhou bílou košili a nechte ji ležérně vykukovat. Béžové a krémové mikiny v tomto směru vedou, černá je ale pořád uznávaná klasika.

Určitě vyzkoušejte i modely zdobené aplikacemi či třpytivými lampasy nebo ty střižené asymetricky.