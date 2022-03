Kvalitní péřový kabát, luxusní kašmírový svetr, vlněné úpletové šaty, teplá obuv do chladných dní... to je jen malý výčet tradiční zimní výbavy, do které všeobecně investujeme nemalé peníze.

A právě jim patří zvýšená pozornost zejména kvůli funkčním materiálům, které nás v zimě správně chrání. Nevhodnou péčí totiž během chvilky můžeme přijít o komfort, který nabízí, a nenávratně oblečení i doplňky poškodit. To zajisté nechcete.

Než se do uskladnění sezonních věcí pustíte, roztřiďte je. Zbytečně budete schovávat jednu rukavici či děravý svetr.

Čistota je půl úspěchu

Ať už se pustíte do úklidu šatní skříně či botníku, nejdůležitější je vše vyprat a vyčistit. Nabízelo by se tuto práci přeskočit a nechat si ji až na opětovné vybalení, ale není to dobrý nápad. Skvrny zaschnou a mohou materiál natolik narušit, že už je pak nevyčistíte a oblečení zůstane poničené. Pokud neodstraníte zápach, přesune i na zbylé oblečení. Navíc tak také zabráníte případnému napadení moly.

Při praní se vždy řiďte štítky na oblečení. Ideálně nechte poté volně proschnout na vzduchu a co je třeba, vyžehlete. Některé materiály jsou ovšem natolik specifické a choulostivé, že je lepší jejich údržbu přenechat odborníkům, tedy čistírnám.

Předejdete tak možnému poškození či porušení funkční membrány. Například vlněné kabáty, umělé kožešiny, péřové kabáty, ale i látky, ze kterých se šijí společenské šaty, jako je samet či satén, by neodborné domácí čištění nemusely zvládnout.

Nechcete přijít o svůj oblíbený oděv? Pak se u náročnějších materiálů nepouštějte do domácího praní. Raději oblečení odneste do profesionální čistírny.

Zapomenout nesmíme ani na zimní obuv, která nás stojí často nemalé peníze. Vhodnou péčí prodloužíme životnost nejen koženým doplňkům. Boty před uskladněním rozhodně řádně vyčistěte, namažte a naimpregnujte. Taková posypová sůl dokáže udělat velkou neplechu!

Důležitým krokem je i vyztužení obuvi, vložení tzv. kopyt, bez kterých by si obuv nemusela udržet svůj tvar. „Pokud touto pomůckou nedisponujete, použijte noviny. Obuv ochrání stejně dobře. Před vložením kopyt či novin můžete ještě použít sprej proti zápachu a bakteriím,” radí Mária Padová módní expertka za factcool.cz.

Tip: Pořiďte si impregnační sprej, kterým můžete ošetřit nejen obuv, ale také kožené bundy a kabelky či softshellové oblečení. Tím oblíbeným kouskům prospějete.

Kožené a ryze horské boty si zaslouží opravdu speciální a pravidelnou péči. Před uskladněním jim věnujte dostatečnou pozornost. Jen tak vám vydrží dělat radost dlouhé roky.

Uskladnění

Ne každá žena má to štěstí, že disponuje značně rozlehlou šatnou a botníkem, kde může mít všechno své oblečení a doplňky pospolu. Je proto potřeba s každou novou sezonou šatní skříň provzdušnit, přeorganizovat a nepotřebné kousky schovat.

Samozřejmě záleží na tom, jaký prostor máme po ruce, stále je však potřeba brát ohled na materiály jednotlivých oděvů. V každém případě si pořiďte několik různých druhů úložných boxů.

Nejsnadněji schováte nemačkavé kusy oblečení. Ponožky či pyžama lze dát do vakuových pytlů, které odsátím vzduchu zmenší objem až o třetinu. Jsou tak velmi praktické, pokud nemáte dostatek místa v bytě či domě.

Mít pořádek v šatníku je základ. A to nejen kvůli přehledu, jaké oděvy a doplňky vlastníte.

Úložné boxy s víkem zaberou o něco více prostoru, ale jejich výhodou je, že je můžete dát klidně i do sklepa či na půdu. „Nezapomeňte do každého úložného boxu přidat také sáček s ochranou proti roztočům. Skvěle funguje levandule či heřmánek, díky kterým bude oblečení chráněno i provoněno. Od věci není ani pořídit v drogerii ochranný přípravek pro odvádění vlhkosti,“ dodává Mária Padová.

Na co si dát pozor?

V žádném případě nevakuujte sportovní či péřové bundy. Jejich výplň by se tak snadno poničila. Takové kusy oblečení, tedy bundy a kabáty z umělých vláken, je nejlepší naimpregnovat a zavěsit na ramínka do skříně.

Pravým opakem jsou vlněné kabáty či svetry. Ty by se mohly při půlročním pobytu na ramínku vytahat a nenávratně tak ztratit tvar. Uchovávejte je proto ve vodorovné poloze. Nejcitlivější druhy materiálů, ze kterých jsou ušity třeba plesové šaty, skladujte odděleně, nejlépe ve vacích k tomu určených.