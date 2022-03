Jak se zimní květovaná móda liší od jiné? Poznáte ji snadno: vyznačuje se světlými květy – nejrůznějších tvarů a velikostí – na tmavším (někdy i velmi tmavém) pozadí. Samozřejmě to neznamená, že takto vzorované oblečení musíte nosit jen v zimě – jen vy tvoříte svůj styl! A kdo ví, co nám přinesou budoucí trendy.

Oblékat se do květovaného není nic složitého. Kousky s květenou se nejsnáze kombinují s jednobarevnými oděvy – nejlépe v barvě, která se objevuje i na květovaném vzoru. Květy nám mohou řádit nejen na oblečení, ale i na doplňcích. Najdeme je na šátcích, kabelkách, botách, páscích, špercích atd.

Nebojte se rozkvést

* Jsme každá jiná, a tak se některá halíme do květů od rána do večera (i od večera do rána), jiná by zas na sebe nevzala nic květovaného ani za pugét růží.

* Obvykle spojujeme květované oblečení spíše s romantickým stylem oblékání, ale to vůbec nemusí být pravda.

* Právě zimní květy, světlé na tmavém, působí většinou méně „sladce“. Nejvíc ale záleží na tom, s čím květy zkombinujete.

* Spojování zdánlivě nesourodých stylů, materiálů, barev a také vzorů je stále módní.