Pokud zrovna nejste fanynkou novot, nejspíš v obchodech kolem regálů s micelárními vodami procházíte bez povšimnutí. V opačném případě je micelární voda zřejmě vaším každodenním pomocníkem v péči o pleť.

Ať už patříte do jedné či druhé skupiny, možná děláte chybu. Tenhle kosmetický produkt představuje malý zázrak, ale musí se s ním zacházet opatrně, protože dovede způsobit i značné škody.

Začíná to u micel

Ale vezměme to pěkně od začátku: Co jsou to vůbec ty micely? Pomineme-li odbornou terminologii, dá se říct, že jde o sběrače nečistot. Díky nim micelární přípravky dokážou intenzivně čistit pleť.

Extra tip Na trhu jsou k dispozici micelární vody (voda je totiž tím nejlepším prostředím pro tvorbu micel), ale také micelární oleje. Ty se hodí v případě, že potřebujete odstranit voděodolný make-up, pokožku tolik nevysušují a nedráždí. Zakoupit můžete i micelární sprchové gely nebo šampony, které důkladně odstraňují nečistoty z vlasových vláken.



Samotné použití micelární vody je velmi jednoduché, v malém množství ji nanesete na tampon a s jeho pomocí krouživými pohyby z pleti účinně odstraníte zbytky líčidel i veškeré nečistoty. Nicméně, spolu s nimi přijde pokožka také o živiny i vláhu a naruší se její přirozená ochranná vrstva.

Ve výsledku tak může užívání micelární vody přinést jiné účinky, než by člověk očekával – ještě víc pupínků a kožních problémů či podrážděná a vysušená pleť s nezdravou barvou bohužel nejsou ničím neobvyklým.

Tyhle potíže však přicházejí plíživě, může trvat několik měsíců nebo i let, než si uvědomíme, že máme najednou ucpané póry či obličej samou žilku. Že za tím stojí na pohled zdravě vyhlížející přípravek, jen tak někoho nenapadne.

Používat, nebo nepoužívat?

To ale neznamená, že by micelární vody měly letět do koše. Odborníci je doporučují využívat jen příležitostně, třeba na dovolené, kam si nechceme brát celý arzenál přípravků k péči o pleť, nebo v momentě, kdy je pokožka silně znečištěná, například po práci v prašném prostředí. Tehdy má micelární voda smysl, pleť snadno a rychle hloubkově vyčistí.

Ovšem je nutné vědět, že funguje podobně jako mýdlo, což znamená, že je to přípravek, který je po aplikaci potřeba opláchnout. Následné ošetření pokožky hydratačním krémem by mělo být samozřejmostí.

Vždy vybírejte micelární vodu s ohledem na to, jakou máte pleť, a podle toho, jak ji budete snášet, pak v jejím používání pokračujte, nebo vyzkoušejte jinou.

Většina micelárních vod nese označení, že jsou vhodné i pro citlivou a senzitivní pleť, je ale nutné to vyzkoušet tzv. na vlastní kůži. V neposlední řadě sledujte také to, zda prostředek obsahuje hydratační složky.