Sucho znamená katastrofu, a to nejen v případě, že jde o vyprahlou půdu. Chce to vláhu! Lidské tělo jí obsahuje poměrně dost – nejvíc, když se narodíme, malé děti mají v organismu až 80 procent vody.

Čím je však člověk starší, tím méně jí v těle má, dospělá žena už jen 50 procent (přičemž třetina z toho je v kůži). Za tímto úbytkem stojí nedostatek kyseliny hyaluronové, která je normálně součástí všech tkání a umí na sebe vodu navázat, čímž udržuje organismus hydratovaný.

Bez ní ztrácejí tkáně pevnost a pružnost, hůř snášejí námahu a těžce se regenerují. Na pokožce se to projeví rychle, ochabne a pokryjí ji vrásky. Vše se ještě zhoršuje, když se k tomu přidají i další faktory způsobující dehydrataci, jako je kouření, alkohol, zima, stres, únava, některé léky či špatně zvolené kosmetické přípravky.

Že jde do tuhého, poznáte záhy. Obzvlášť po umytí můžete cítit pnutí a podobně nepříjemné pocity, doslova nebudete ve své kůži. Tak to je ono, málo vody. Co s tím? Snadná odpověď: Hydratace!

Dejte pleti napít

Vaše pokožka může být dehydrovaná, ať už máte mastnou, suchou nebo smíšenou pleť. Proto je třeba volit hydratační přípravky určené speciálně pro váš druh pleti. Jde jen o přechodný stav, který se dá řešit, takže se opravdu vyplatí investovat.

Nicméně, pomoct si můžete i vodou jako takovou. Omývat si obličej tou kohoutkovou ale není úplně ideální. Většina z nás má doma tvrdou vodu, která může pokožku podráždit a vysušit. Lepší je dát si tu práci a obličej ošetřovat minerální vodou.

Domácí poklad Vyrobte si kvalitní intenzivně hydratační krém! Stačí rozpustit v hrnci osm lžic včelího vosku, do kterého přidáte 200 ml mandlového oleje a lžíci medu. Směs odstavte z plotny, vyšlehejte metličkou a zapracujte do ní půl šálku růžové vody. Šlehejte až do úplného vychladnutí. Pak už krém jen uskladněte v dóze a máte hotovo.

Každé ráno si přiložte na obličej plenu namočenou do minerálky a nechte ji tam na pár minut. Draslík, hořčík nebo vápník – všechny tyto prvky tak dodáte své pleti, a když pak ještě aplikujete denní hydratační krém, docílíte toho, že bude kvalitně hydratovaná.

Minerálkou ve spreji se můžete osvěžit i během dne, a to nejen v létě, třeba v klimatizovaných budovách je to vyloženě žádoucí. Večer zvolte čisticí a odličovací kosmetické přípravky a odolejte touze opláchnout si obličej pod horkou sprchou. Kromě vysušení hrozí, že se pokožka začne nadbytečně mastit.

Bez vody to nejde

Vodu je nutné v dostatečném množství také pít, jen tak pokožka zůstane hydratovaná a vyplaví se z ní toxiny. Ideální je neperlivá minerálka nebo obyčejná voda z kohoutku. Říká se, že denně bychom měli vypít až 3 litry tekutin, ale je to samozřejmě individuální a také to závisí na ročním období, v létě pijeme více než v zimě. Dostat se ale pod litr a půl tekutiny během dne je alarmující.