Slovo udržitelnost se poslední dobou skloňuje ve všech pádech. Každý, komu záleží na životním prostředí (a to by mělo opravdu nám všem), by se měl zajímat o to, co si kupuje.

Platí to i o kosmetice, kterou si dnes můžeme vybírat nejen s ohledem na potřeby své pleti, ale také se zřetelem na naši planetu.

Z této filozofie vychází mnoho výrobců bio kosmetiky, ale přiklánějí se k ní i „kosmetičtí giganti“, takže i ti přicházejí s řadami organické péče.

Pokud se snažíte snižovat svoji ekologickou stopu na minimum, dávejte přednost organickým výrobkům v obalech z rozložitelných materiálů.

Na trhu najdete například řadu Naturally Good značky Nivea, která má transparentní složení s 99 % ingrediencí přírodního původu.

Ptáte se, co představuje ono zbývající jedno procento? Jsou to konzervační látky, které zabraňují množení mikroorganizmů – a prodlužují tak trvanlivost výrobku, a také parfemace, což je přidaná hodnota, která dělá krémy a jiné pečující přípravky ještě mnohem příjemnější.

Tohle procento dělá rozdíl mezi přírodní kosmetikou a kosmetikou bio. Pod takovým označením se smějí prodávat pouze výrobky, které jsou vyrobeny výhradně z přírodních látek a neobsahují žádné syntetické složky.