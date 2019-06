Opálená pleť je sice sexy, ale vždy je třeba myslet na to, abyste neškodila svému zdraví. Pro každou z nás platí jiná bezpečná doba pobytu na sluníčku. Je to dáno hlavně intenzitou pigmentace, podle níž se dělíme do čtyř fototypů. Víte, jaký jste právě vy?