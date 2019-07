Hailey Baldwin

Metalické odlesky, flitry, rafinované výstřihy na zádech, masivní šperky, to je nutnost každého disco modelu. Přesně jako to vidíte na snímcích s krásnou Hailey Baldwin, manželkou populárního zpěváka Justina Biebera. Glamour lesk navíc propůjčí outfitu punc luxusu. Kdyby na vás obdobný model byl až moc třpytivý, postačí zkombinovat fashion blýskavý top s bílou sukní či džínsy a rázem získáte neotřelou, ale mírnější party kreaci. Vhodné jsou také stříbrné či zlaté doplňky v podobě sandálků na jehlovém podpatku a rozkošných kabelek. Ty lze využít v denním “provozu”, originálně tak rozzáříte jinak fádní městskou módu.



Emily Ratajkowski

Jestli se pyšníte opravdu perfektní postavou s vypracovaným bříškem a nohami až do nebes, neschovávejte svůj poklad pod neforemnými oděvy. Ukažte světu, jak k vám byla příroda štědrá. Emily Ratajkowski umí správně upoutat pozornost fotografů, když vyráží na večírek. Její modely jsou nápadité, provokativní, ale ne laciné. Většinou jde o smyslné šatičky, které podtrhnou její božské proporce. Někdy však sáhne po mírnější alternativě. Můžete to udělat stejně. Když nebudete mít náladu na šatičky, sáhněte po originálně řešeném topu. Líbivě i smysleně zároveň vypadají svršky s volánkem odhalující ramena. K nim můžete obléci sukni, šortky, džínsy, nebo po vzoru španělských temperamentních dam maxisukni.



Romee Strijd

Jak jsme již zmiňovali v úvodu, některé krásky jsou natolik odvážně, že vyrazí mezi lidi v obyčejných leginách. V případě nizozemské modelky Romee Strijd se ale nedivíme. Mít takovou postavu, chodíme snad nahé, berte nás s nadsázkou, prosím… Využijte mladého věku, povolte uzdu fantazii. Noste obepnuté kousky, výrazné neonové barvičky, krátká trička pod prsa, která jsou mimochodem současným hitem, stejně jako cyklistické kraťasy nad kolena. Jestli ale preferujete elegantnější styl, na večírek si můžete bez obav obléknout i bílou košili. Jen dbejte na to, aby měla nějaký zajímavý prvek. Mohou to být nabírané rukávy, průstřihy v oblasti prsou či zad, atd. Nebo oděvu dejte šmrnc sama, za pomoci výstředních doplňků.



Selena Gomez

I s fádní černou můžete udělat hodně parády. Fanynkou nesmrtelné klasiky je například Selena Gomez. Ta se sice stáhla do ústraní kvůli nepříjemným psychickým problémům, když však vyráží mezi lidi, sáhne nejčastěji po této univerzální barvě. Na večeři s kamarádkami a následný drink v baru oceníte lehoučké saténové šaty na tenká špagátová ramínka. Zkuste variantu v negližé stylu, oděvu připomínající noční košilku. Je totiž sexy a pohodlná. Pokud máte doma šmrncovní jednodílné plavky, využijte je. Doplňte je o džínovou sukni asymetrického střihu a sako v pánském provedení. Obdobný model se hodí na každou letní party. Aby outfit nebyl až moc strohý, nezapomínejte na designové botky, kabelky a šperky.



Cara Delevingne

Cara Delevingne je tělem i duší rebelka, ale lze ji spatřit v romantických modelech. Na večírek totiž nemusíte volit pouze oděvy primárně sexy, vyzývavé. Bílá barva v kontrastu s opálenou pletí vypadá kolikrát mnohem lépe, než hluboké výstřihy a mini délky. Rozhodně vedle nešlápnete ani se sukní v midi provedení. Místo šatů si pro jednou vyrazte ve slušivém šortkovém overalu zdobeným krajkou. Kdyby vám chyběl drsný prvek, protože ho máte ráda, přehoďte si přes ramena koženkového křiváka. Ten ve spojení s něžnou módou vypadá náramně dobře. Nápaditost outfitu lze dodat opět za pomoci doplňků, i když minimalismus má taky něco do sebe…



Kim Kardashian

Mnoho žen řeší svou postavu. Mají komplexy kvůli velkému pozadí, širokým bokům, extrémně vyvinutému hrudníku, z tohoto důvodu se vyhýbají obepnutým oděvům. Přitom není důvod. Podívejte se na Kim Kardashian, nejvíce narostlá žena z klanu Kardashian se totiž nebojí ukázat se v kouscích, které by jiné dámy krev a mlíko rozhodně neoblékly. Stud by jim to nedovolil. Určitě je dobré mít soudnost, což ale neznamená chodit oblékaná jako v pytli. Klidně dejte na odiv své ryze ženské křivky, zvláště, když vyrážíte na lov muže svých snů. Pamatujte, ne všichni upřednostňují vychrtliny. Jen pánům tvorstva ukažte, že ve vašem případě je za co chytnout. Navíc dobrou zprávou je, že větší zadečky frčí.