Čím dál větší propojenost všeho a všech pomalu, ale jistě vede k tomu, že ztrácíme schopnost se skutečně odpojit. Mozek je zaplaven proudem informací, které zároveň nedokáže zpracovat. Z našeho života se vytrácejí chvíle odpočinku, ale i nudy a skutečně hlubokého spánku. Přicházíme také o schopnost dobré paměti a kreativity. Jak tedy zůstat s chytrým telefonem, tabletem atd. i nadále chytrým člověkem?

Mozek jako na pouti

Po jednom kliknutí či potažení palcem máte dnes na dosah celý svět. Můžete si psát s lidmi z druhého konce planety, podívat se do míst, která v životě nenavštívíte. Mozek je tu od toho, aby nasával a zpracovával informace. Během pouhých prvních tří let života se dokáže naučit něco tak komplexního, jako je mluvený jazyk a většinu ze základních pravidel spletité mezilidské komunikace. Tahle touha po novém a zajímavém jej nikdy nepřejde. Problém je v tom, jak tuhle úžasnou vlastnost vlastní mysli dnes používáme. Proudí k nám nevysychající proud informací z Instagramu, Facebooku či YouTube a tyto barevné a interaktivní „obrázky“ dokážou mozek zabavit na dlouhé hodiny.

U obrazovky s online světem dnes průměrně trávíme až 4 hodiny denně. Zároveň se nesnižuje čas strávený u obrazovky televizní. Mozek si zvyká na snadný přístup k novému, zajímavému a vzrušujícímu dění kdykoliv během dne. Háček je v tom, že nemá příležitost všechny ty nové věci kvalitně zpracovat. Možná už se vám někdy stalo, že jste šli do postele s těžkou hlavou z dlouho nevyřešeného problému. Po ránu se jako zázrakem objevilo v myšlenkách řešení, které vás do té doby ani nenapadlo. Poděkovat můžete svému podvědomí. Je nejen úložištěm všeho, co jsme kdy zažili, ale v podstatě i takovou naší soukromou tajnou laboratoří.

Na rozdíl od běžného denního vědomí dokáže vymyslet daleko hlubší a kreativnější souvislosti a přijít s úžasnými nápady. Dokáže to však pouze takové podvědomí, které prochází i chvílemi klidu, kdy do něj zkrátka nic nového neteče.

Závislost jako každá jiná

Kromě čichu a chuti zapojuje online prostředí všechny naše smysly. Oči jsou neustále přitahovány čím dál barevnějšími a nápaditějšími designy. Uši jsou zaměstnány hudbou, slovem i neutuchajícími signály všemožných notifikací. Hmat a jemná motorika mají neustále na práci klikání na mnoho různých tlačítek.

A největší nápor dostává mozek samotný. Doslova neví, kam skočit, a tak se snaží skákat o to rychleji.

Čelí online světu, který má všechny potřebné vlastnosti, aby v nás vyvolal hlubokou závislost. První z nich je intenzita. Mozek dostává tolik různých signálů ke zpracování, že na každém z nich stráví jen několik málo vteřin, a hned zase směřuje k novému.

Buďte smart! Už jste jistě pochopili, že dobře propojená paměť je to nejcennější, co máte. Jenom díky ní můžete vymyslet něco kreativního, něco nového se naučit nebo mít úspěšné vztahy. Zůstat v době chytrých telefonů zároveň chytrým člověkem vyžaduje proto tyto dvě věci:

1) Pečlivě vybírejte, jakou potravu mozku dáte – s vědomím toho, že všechno, co nasaje, se dostane do území dlouhodobé paměti. 2) Snažte se trávit pravidelně, ideálně každý den, čas zcela offl ine! Ať už při pohybu, vaření, relaxaci nebo třeba meditaci. Odpočinutý mozek vám takovou péči vrátí v podobě nových nápadů, osvěžujících myšlenek a hlubších zážitků.

Druhou vlastností, která podpoří závislost, je interaktivita. Cokoli, co s námi komunikuje a reaguje to na nás, je přirozeně lákavé. V prostředí sociálních sítí si mozek takové reakce ještě velmi snadno spojuje s pocitem, že jsou důležité, protože znamenají společenský úspěch. Třetím aspektem je opakování. Mozek se může spolehnout, že online svět bude přinášet stále nové, ale vlastně v něčem důvěrně známé podněty. To nás táhne znovu a znovu na ty samé stránky a online platformy. A posledním jevem je odměňování – mnoho webových stránek, na kterých dostáváme notifikace, zprávy či jiná upozornění, používá velmi nekalý trik. Když je navštívíme, objeví se jen pár vteřin po našem příchodu maličká obálka či zvoneček. Je to krátká doba, která ovšem bohatě stačí k tomu, aby se v našem mozku vybudovalo napětí, zda přijde nějaká „sociální odměna“. Tím se z nás stávají laboratorní myšky, které klikají na různé stránky, jen aby dostaly svou společenskou a intelektuální potravu.

To nejcennější, co máme

Představte si mapu, nad kterou se pohybuje světelná koule. Ta mapa je všechno, co jste dosud zažili, různě uspořádané do systému dlouhodobé paměti. Ta světelná koule je vaše pozornost. Putuje po mapě, a přináší tak do vědomí uložené věci z paměti. Některé části mapy je těžší navštívit, protože jsou už podvědomé nebo zapomenuté. V jednu chvíli můžete světlem pozornosti osvítit maximálně tři až pět věcí naráz. Následně se můžete rozhodnout, že je navzájem zkombinujete, aby vzniklo něco nového.

Tomu se říká pracovní paměť, která se dá chápat jako takový náčrtník naší mysli. Mapa dlouhodobé paměti je tím jediným, co nám po prožití životních situací zbude. Pokud na ní jsou vzpomínky uloženy ve vzájemném propojení – a tudíž kvalitně, může si na ně světelná koule znovu a znovu posvítit. Jestliže jsou ale letmé, roztříštěné nebo po mapě ledabyle rozházené, světlo pozornosti zůstane bezradné a skončí u něčeho, co je jen krátkodobě zábavné. Třeba u videí koťátek.