Kniha Cool Girl! je totiž interaktivní. Součástí příběhu je soutěžní reality show, při které diváci během jednoho týdne sledují desítku soutěžících, jejich běžný život a plnění zadaných výzev, za které od diváků i čtenářů získávají body.

Oproti divákům má ovšem čtenář nebo čtenářka výhodu, že sleduje tři soutěžící po čtvrt roku před samotnou soutěží, a tak o nich ví mnohem víc - zná jejich osobní příběh. U této knížky se vám proto nestane, že by skončila jinak, než jste si přáli. Prostě přidělíte body té dívce, která bude podle vás nejlepší, a tím rozhodnete o závěrečném finále.

Nejradši píše u kapučína

„Téma, které jsem zpracovala, se mě osobně dotýká. V době sociálních sítí a jejich tlaku totiž žijeme všichni,“ vysvětluje Lena Valenová, která miluje příběhy, odpolední kapučíno, borůvkové muffiny, modrou barvu a společenský tanec.

Spisovatelkou se prý chtěla stát už jako školačka. „Svou první knížku, vlastnoručně svázanou pomocí jehly a nitě, jsem napsala v deseti letech. Byla nedokončená. Došly mi stránky,“ usmívá se sympatická mladá žena.



Na radu dospělých se ale později vrhla spíše praktickým směrem - vystudovala ekonomii v Praze a hotelový management ve Španělsku. V současnosti žije a pracuje v New Yorku, kde také napsala svoji románovou prvotinu Moře nálezů a ztrát: Náhodní lháři (2016) i její tři další pokračování Nevyzpytatelný, Střepy mozaiky (obě 2017) a Jako voda a oheň (2018).



Zapleteni v sociální síti

I když sama už mezi teenagerky nepatří, dovede se do nich vcítit. „Dospívání je komplikované samo o sobě a o to víc, když do něj vstupuje i dnešní tlak digitálního okolí,“ vysvětluje.

„Sociální sítě a internet kontrolují náš život, diktují nám, jak bychom se měli chovat, vypadat, co si myslet,“ míní Lena Valenová. „Necháváme se strhnout názory lidí, kteří o nás ve skutečnosti nic nevědí. Žijeme v době, kdy je číslo sledujících důležitější než schopnosti a talent.“

Jestli vás interaktivní knížka Cool Girl! zaujala, můžete její vydání podpořit prostřednictvím crowdfundingové kampaně.