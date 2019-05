Harry Styles, 25 let

Proslavil se jako člen chlapecké skupiny One Direction. Po rozpadu skupiny v roce 2016 se Harry pustil na sólovou dráhu. Jeho nejznámějším počinem je úžasná romantická píseň „Sign of the Times“. Ta spatřila světlo světa 8. 5. 2017, o dva roky později má již úctyhodných 509 955 369 zhlédnutí. Anglický fešák si svou rebelskou vizáží získal srdce nejedné fanynky, ale podléhá spíše ženám slavným. Jeho bok zdobily takové krásky jako Taylor Swift a Kendall Jenner. Nyní by měl být sympatický mladík single.