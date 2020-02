V Iron Danger se v bitvách stanete pány času. Trumfů však mají tvůrci víc

Hra vypráví příběh vesnické dívky Kipuny, do níž vstoupila starodávná síla, která jí propůjčuje moc nad časem a smrtí. Nechtěně je vtažena do války mezi městem Kalevala a severskými armádami, aby se z toho nakonec vyklubala stará dobrá cesta za záchranou celého lidstva. Tvůrci přiznávají inspiraci skandinávskými mýty a Tolkienem. Svět jako takový je vykreslen zajímavě a ponuře, dialogům chybí trochu šťáva, ale je to i absencí dabingu. A to je velká škoda.

Hlavním marketingovým tahákem je manipulace s časem, což sice není něco vyloženě nového, ale v podání Iron Danger to funguje zábavně. Hra je rozdělena v rámci kapitol do relativně krátkých epizodek, v nichž ovládáme jednu, nebo dvě postavy. Kipuna zastává roli mága, sesílá tedy pěkně z dálky firebally, zatímco Topi je řezník na blízko.

Hra běží klasicky v reálném čase, v případě nebezpečí se přeruší a na vyžádání pokračuje po drobných časových úsecích. Během nich stihnete například vyblokovat úder sekerou, ustoupit stranou či seslat kouzlo. Tento časový úsek představuje jeden srdeční tep. Každá akce má samozřejmě jiné nároky, nicméně hlavním mechanismem je, že se po těchto tepech lze libovolně vracet zpět.

Tu si nevšimnete nepřítele z boku, který vám sekem ubere polovinu zdraví – ok, vrátíme se kousek zpět. Teď to sice vyšlo, ale rozestavení skupiny není výhodné, tak to uděláme ještě jinak. Tady jsem zemřel na jeden zásah z děla, musí tu být tedy jiná cesta jak projít. Cestu k cíli si systematicky upravujete tak, abyste byli spokojeni s výsledkem. Možná to zní jako otrava, ale opak je pravdou. Vidět, že stačí malá drobnost a výsledek středu je diametrálně odlišný, je naopak velmi uspokojivé.

Iron Danger

Každá postava má svoje dovednosti, ale lze získat nové a ty stávající vylepšit. Z bety to působí, že dvojici je možné si přizpůsobit, nicméně některé prvky vypadají od pohledu lépe než jiné. U válečníka jsem například zvolil „Charge“, což je rychlý přísun se sražením nepřítele na zem, vylepšení pak prodloužilo vzdálenost. V potaz je třeba brát i prostředí. Z vystřeleného fireballu, který zasáhl rovnou tři nepřátele naráz, jsem se radoval jen chvilku, než jsem zjistil, že země, na níž stojím i já, je pokryta hořlavým olejem.

Iron Danger

Kdybych měl Iron Danger zaškatulkovat, nakonec bych asi zvolil taktické RPG. Mapy jsou relativně malé a zaměřené na souboje. Na druhou stranu je zde i celkem dost povídání a v neposlední řadě hádanky. Aktivace pylonů k otevření dveří je taková klasika, ale najdou se tu i zajímavější, kdy například přetáčíte čas, abyste věděli, na které kameny vstoupit. Správná sekvence pak otevře portál.

Beta na mne udělala dobrý dojem. Základ funguje, jen mi přijde ještě trochu surový. Zamrzí chybějící dabing a očekával bych i víc dokreslujících zvuků. Naopak líbí se mi grafika, ponurá hudba i volná kamera.

Iron Danger vychází 25. března na Windows, Mac a Linux.