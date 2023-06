Xbox Game Pass rozšíří Need for Speed Unbound či pohádka pro dospělé

Předplatitelé služby Xbox Game Pass, respektive verze Utimate, si mohou od 22. června zahrát závodní hru Need for Speed Unbound z loňského prosince (číst recenzi na Bonuswebu). Dostupná bude na Xboxu Series X/S, PC i v cloudu.

„Need for Speed Unbound není vůbec špatná hra. Na poměry této legendární série jde o jeden z lepších dílů, byť z něj ani tak nemám pocit, že by představoval spasitele nebo věštil návrat další zlaté éry. Ovšem to, že je Unbound prostě jen dobrou závodní hrou, úplně stačí. Pokud vám už nějakou dobu chybí hra s pouličními závody, honičkami s policií a bohatými možnostmi tuningu aut, Unbound je dobrá volba,“ napsali jsme v recenzi.

Ve stejný den vyjde také adventura The Bookwalker (Xbox, PC), v níž se staneme spisovatelem, který má schopnost vnořit se do knih. Pokračovat budeme 27. června velmi dobře hodnocenou pohádkou pro dospělé Bramble: The Mountain King (Xbox, PC, cloud) a povedenou metroidvanií F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (Xbox Series X/S, PC, cloud).

Farmáři mohou vyzkoušet 29. června Story of Seasons: Friends of Mineral Town (Xbox, PC), zatímco u Arcade Paradise (Xbox, PC) se 3. července vyřádí fanoušci devadesátkového herního retra. Nadílku nových her uzavírá asijské akční RPG Sword and Fairy: Together Forever (Xbox, PC).