Studia Microsoftu už nevyvíjejí hry pro Xbox One

Více než dvacet studií Microsoftu pracuje na hrách, které nevyjdou na Xbox One, tedy minulou generaci xboxu. V rozhovoru na stránkách Axios to potvrdil Matt Booty, šéf studií Microsoftu. „Přešli jsme na devátou generaci,“ uvedl Booty, čímž má na mysli Xbox Series X a Xbox Series S. Na Xboxu One ovšem půjdou hrát nové hry skrze cloud. A také platí, že tituly jako Minecraft budou podporovány na Xboxu One i nadále.