Jak to vypadá s mezigeneračními novými konzolemi? Nejsou na pořadu dne

PlayStation 5 (2020) prozatím prošel dvěma revizemi, a to v roce 2021 a 2022. Výsledkem je upravený hardware s menším chladičem, snížení odběru energie SoC (systém na čipu), čímž došlo i ke snížení hmotnosti. To znamená, že pokud máte verzi s diskovou mechanikou z roku 2020, má konzole hmotnost 4,5 kg, zatímco u revize stejného modelu z roku 2022 je hmotnost 3,9 kg.

PlayStation 5

Spekuluje se, že nová revize by mohla být menší a obsahovat volitelnou odnímatelnou mechaniku Blu-ray. O mezigeneračním hardware Sony nemluví a aktuálně zcela jistě není na pořadu dne.

Teprve koncem loňského roku se podařilo vyřešit problémy s nedostatkem součástek, PlayStation 5 se tak v posledních měsících těší vynikajícím prodejům. Ostatně PlayStation 4 Pro (2016) vznikl zejména v reakci na rozšíření 4K televizí a zprostředkoval lepší zážitek i v PS VR než základní model.

Není nutnost

Xbox Series S a Xbox Series X

Konkurenční xbox je na tom podobně. Šéf divize Xbox Phil Spencer řekl Bloombergu, že „necítí nutnost“ přijít s nějakým výrazným vylepšením konzole. „Takovou zpětnou vazbu nedostáváme. Právě teď jsme docela hodně spokojeni s hardwarem, který máme.“

Stejně jako Sony, také Microsoft vydal po Xboxu One (2013) výkonnější Xbox One X (2017) pro 4K hraní. A zároveň ukázal nevýhodu mezigenerační konzole. Po příchodu nové generace v podání vlajkové lodi Xbox Series X a ořezaného, levnějšího modelu Xboxu Series S se totiž na Xbox One X rychle zapomnělo, ve hrách tak rychle chyběla optimalizace pro tento hardware.

Černý Xbox Series S 1TB

Microsoft na aktuální showcase nový hardware přece jen ukázal. Černý Xbox Series S nabídne stejné parametry jako Xbox Series S v bílé, kromě jediného: úložný prostor se z 512 GB SSD navýší na 1 TB. Prodávat se začne 1. září, stát bude o zhruba tisíc korun víc než bílá verze, jejíž doporučená cena je 7 490 korun, ovšem reálně ji lze sehnat pod šest tisíc.

Co na to Nintendo?

Switch OLED Pokémon Scarlet a Violet

Nintendo už si tradičně hraje svoji vlastní ligu, byť i na něj zastaralý hardware Switche pomalu doléhá. PlayStation 5 se začíná výrazněji prosazovat právě na úkor (stále skvělých) prodejů Switche. Nintendo už potvrdilo, že do konce fiskálního roku, tedy do 31. března 2024 nový hardware neuvede. Je ovšem pravděpodobné, že během příštího roku se (oznámení) nástupce přece jen dočkáme. Tou dobou po sedmi letech od vydání už je nepravděpodobné, že to bude léta spekulovaný mezigenerační model.

Pro Nintendo není dobrá zpráva ani to, že vydavatelé postupně upouštějí od vydávání her na obstarožní konzole PlayStation 4 a Xbox One. Je tak o něco méně pravděpodobné, že vznikne verze pro Switch. Nintendo ovšem ukázalo, že i v této situaci umí vytvořit megahit, který sbírá absolutní hodnocení a výtečně se prodává.