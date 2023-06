Konference Xboxu začala zostra, ukázal nové Star Wars, Avowed i Fable

Letos se o Microsoftu zatím nemluví moc v pozitivním světle. Jednak se čeká, jak to dopadne s akvizicí Activision-Blizzard, kterou blokuje hned několik regulačních úřadu, včetně toho amerického. Dále je však také pozornost upřena na samotné hry, se kterými zatím letos Xbox moc nepochodil. Po zpackaném Redfallu se dokonce musel omlouvat sám šéf Xboxu Phil Spencer a navíc ještě trochu krotil očekávání od Starfieldu.

Dnešní show by ovšem mohla firmě napravit reputaci. Jednak se živě spekuluje o možné sestavě novinek, která může zahrnovat očekávané RPG Avowed, dále také návrat legendární série Fable a možná i nový díl Gears of War. V podstatě jistý je jednak detailní pohled na Forzu Motorsport, která má vyjít na podzim a také nové informace ohledně DLC Phantom Liberty do Cyberpunku 2077.

Xboxu překvapení dále pokazilo studio Atlus, které zřejmě omylem vypustilo trailery na remake Persony 3 s podtitulem Reload a také nový spin-off Persona 5 Tactica. Remaku Persony 3 s kompletně přepracovanou grafikou se dočkáme začátkem příštího roku, Persona 5 Tactica pak dorazí už 17. listopadu. Obě hry budou hned první den v nabídce Xbox Game Pass.

Xbox odstartoval show trailerem na očekávaný Fable. Hlavní hvězdou byl známý herec Richard Ayoade. Hra bude samozřejmě součástí Game Passu, jinak jsme se ovšem nedočkali moc záběrů ze hry ani data vydání.

Následovala ukázka z poměrně stylově vypadající hry South of Midnight od Compulsion Games s oživlými dřevěnými loutkami. Bohužel nezaznělo datum vydání a vlastně ani nic konkrétního o tom, o co přesně ve hře půjde.

Pokračuje kradení překvapení, které by mohly zaznít na zítřejší show Ubisoftu. Xbox totiž odhalil dlouho očekávanou hru ze světa Star Wars, na které toto studio už nějakou dobu pracuje. Jmenuje se Star Wars Outlaws. Jde ovšem pouze o předrenderované záběry, o samotné hře toho jinak ještě moc nevíme. Vypadá ovšem opravdu parádně a dočkáme se už příští rok. Víc o hře by mělo zaznít pak na zítřejším UbiForwardu.

Pokračujeme novinkou od tvůrců Spiritfarera. Novinka nabídne neobvyklý multiplayer rovnou pro 33 hráčů naráz a vizuálně připomíná indie hit Hades. Nazývá se příhodně 33 Immortals a vyjde příští rok.

Je tu nový Payday 3. Vychází docela brzy, 21. září. Mrkněte, jak vypadá:

Jak jsme už psali v úvodu, je tu uniklá Persona 3. Tak už alespoň konečně můžeme odkázat na oficiální trailer:

A máme tu konečně podrobnější ukázku z chystaného Avowed. Je to další hra, které se dočkáme až příští rok, ale rozhodně se máme na co těšit, vypadá to jako povinnost pro fanoušky fantasy žánru a hlavně i ty, kterým chybí nový díl ze série The Elder Scrolls.

Následují ukázky z rozšíření na Sea of Theives, které se tentokrát protnou se sérii adventur The Monkey Island. A příznivce létání zase nadchnou novinky ve Flight Simulatoru, třeba hašení požárů, letadlová akrobacie či lety horkovzdušnými balony. A navíc ještě přibude nové speciální letadlo, „vážka“ z Duny.

Xbox dále představuje nový pohled na hru Hellblade 2, která dorazí příští rok. Po technické stránce vypadá hra přímo skvostně, takto si představujeme onen slibovaný next-gen.

Přesouváme se do Japonska a prohlížíme si odhalené pozadí Ichibana Kasugy, hrdiny série Like a Dragon. Má nás to nalákat na hru Like a Dragon: Infinite Wealth, která dorazí příští rok. Autoři mají opravdu energie na rozdávání, když před očekávanou dvojku namáčknou ještě jednu novou hru.

Cože, nové rozšíření do Falloutu 76? Je to tak, zavítáme do Atlantic City, ovšem není jasné, kdy. Trailer toho moc neprozradil. Místo toho tedy přesouváme pozornost k další hře Path of The Godess s japonskou mytologií a nestvůrami, která sází na poměrně zajímavý vizuální styl. Datum vydání neznáme.

Toto byla jistota, slyšíme dunění motorů vozidel ve Forze Motorsport. Hra vyjde 10. října a bude to zřejmě další povinnost pro příznivce závodních her.

Následuje nové rozšíření do The Elder Scrolls Online a také se připomíná i fakt, že Microsoft je v procesu nákupu Activision-Blizzardu. Vidíme totiž i záběry z Overwatche 2. Ve hře se objeví 10. srpna nová hrdinové i příběhy. A poté se připomíná Persona 5 Tactica, což je společně s remakem trojky další věc, co unikla předem.