Válka trochu jinak. Ve WW2 Rebuilder budeme obnovovat vybombardovaná města

Náplň chystané hry WW2 Rebuilder začíná tam, kde většina her z druhé světové války končí. Boje utichly, požáry byly uhašeny, mrtví pohřbeni a střelný prach se usadil. Je čas posunout se dál.

Hlavní představitel této hry sice nebude oslňovat hrdinskými skutky, důležitost jeho role je ovšem nezpochybnitelná. Právě na jeho bedrech bude stát osud šťastlivců, kterým se podařilo přežít válečné peklo.

Nejprve budete muset odstranit škody způsobené bombardováním. Ulice jsou plné trosek, rozbitých cihel a polámaných železobetonových konstrukcí. Vzhledem k omezené dostupnosti nových materiálů i všeobecné ekonomické bídě si přitom nemůžete dovolit vše jen tak odvézt na skládku a začít budovat od bodu nula. Veškerý odpad je potřeba nejprve roztřídit a vybrat z něj vše, co se dá ještě použít.

Až poté se můžete s omezenými prostředky pustit do opětovné výstavby a na místě ruin začít budovat nové město. Někdy bude stačit jen zalátovat díry ve střechách a opravit pobořené zdi, jindy budete muset budovat od základů. Čemu ale dáte přednost – obyčejným lidem, kteří zoufale přežívají v provizorních nedůstojných podmínkách, anebo továrnám a výrobním halám, které jsou nezbytnou podmínkou k nastartování ekonomického rozvoje?

WW2 Rebuilder se obejde bez krve, střelby i dojemných lidských příběhů, o to větší má potenciál ukázat opomíjenou stránku válečných konfliktů. Půjde o nezávislou hru, která nemůže v produkčních hodnotách konkurovat AAA produkci, proto ale ani nemusí dělat ústupky většinovému publiku. Vzhledem k reputaci jejích tvůrců si neděláme iluze, že by snad mělo jít kdo ví o jak propracované dílo, ale v konkurenci neustále se opakujících her určitě půjde o nepřehlédnutelný titul.

Akorát nevíme, kdy se ho dočkáme – oficiální steamový profil totiž v tomto ohledu mlčí.