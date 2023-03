Slovenští vývojáři bojují s vlastním fanouškem, jejich hra mizí z internetu

Workers & Resources: Soviet Republic je slovenská budovatelská strategie zasazená do éry socialismu. A vůbec ne špatná, jak si můžete přečíst v našem starším preview. „Komunistické SimCity“, jak jsme si hru interně v redakci přejmenovali, totiž zatím ještě není hotové a k dispozici je jen v předběžném přístupu, kdy se vývojáři snaží naslouchat hlasu komunity.

Aby náhodou nebyli nařčeni z glorifikace Ruska, přispěli vývojáři půl milionu korun na pomoc Ukrajině.

Úzká komunikace s fanoušky je v tuto fázi vývoje naprosto klíčová, bez jejich zájmu a zpětné vazby by hra zapadla, konkurence na Steamu je totiž obrovská. A tak se vývojáři snaží, dokonce i nad míru původně plánovaných slibů a na přání komunity přidávají další a další funkce. Loni například hru obohatili o zločin v ulicích a s tím spojenou Veřejnou bezpečnost, na letošek plánují ještě problematiku hospodaření s odpadem nebo výzkum nových technologií.

Jenže stále je to především jejich hra, oni do ní investují spoustu času i peněz a také nesou všechna rizika s vývojem spojená, což si někteří fanoušci neuvědomují. Už loni se po vypuknutí války stali terčem mnoha urážek a „review bombingu“ proto, že se v prohlášení otevřeně postavili na stranu Ukrajiny a dokonce na její podporu poslali půl milionu korun (viz náš článek). Ještě větší potíže jim však přinesl donedávna oddaný fanoušek, vystupující na Steamu pod přezdívkou Storpappa.

Ten nejprve vytvořil Cosmonaut Mode, což navzdory svému názvu není modifikace, ale spíš jen návod, jak si hru užít realističtěji, než autoři doporučují. Rozsáhlý dokument v několika bodech opravdu přináší i pár podnětných návrhů na zlepšení, jenže zároveň nenabízí žádnou radu v tom, jak je vhodně implementovat.

„Jediné, v čem nám pomohl, je, že popularita tohoto návodu ukázala, kolik lidí by chtělo hru realističtější a obtížnější,“ shrnul Peter Adamčík z týmu 3Division. Na „hardcore“ módu pro ty nejzkušenější ale skutečně začali pracovat a navzdory tomu, že z jeho rad prakticky žádnou nevyužili, mu za jeho snahu chtěli aspoň poděkovat v titulcích.

Situace není příjemná, vývojáři si ale uvědomují, že bez vášnivých fanoušků by fungovat nemohli.

Jenže to podle Storpappy neudělali dostatečně rychle a tak se velká láska změnila v ještě větší nenávist. Místo toho, aby vývojářům nadále pomáhal, využil své schopnosti ke škození. Podle informací z jeho sociálních sítí má jít o zrakově postiženého amerického veterána, kontaktovat se mi ho ovšem nepodařilo a tak je potřeba brát všechny uvedené údaje s rezervou. Ať už je ovšem kýmkoli, oficiálně se prohlásil za autora „realistického módu“, (byť na jeho přípravě ve skutečnosti nehnul ani prstem) a pomocí stížností na údajné porušení autorských práv dosáhl toho, že byla vývojářům zablokována internetová stránka, z Youtube kanálu odstraněn nejnovější trailer (což je bohužel až překvapivě snadné, viz kauza Destiny) a co hůř, Workers & Resources aktuálně nenaleznete ani na Steamu. Kdo si ji dosud zakoupil, o ni samozřejmě nepřišel, žádní noví zákazníci ale aktuálně přibýt nemohou. Jednoduše proto, že hra není vidět, a nejde tedy ani koupit.

I když je Storpappa evidentně právně zběhlý, slovenští vývojáři jsou si poměrně jistí, že pravda je na jejich straně a nic jim nehrozí. Přesto by raději neplýtvali síly na případný soudní spor a pokračovali ve vývoji, takže se s ním snaží nějak dohodnout. Pokud se to nepovede, počkají si, jestli Storpappa přijde i s oficiální žalobou k federálnímu soudu, jinak podle pravidel zákona DMCA jeho požadavek brzy automaticky vyprší. Jiní fanoušci ovšem takovou trpělivost nemají a tak si Storpappa na svém profilu stěžuje, že mu chodí i výhrůžky smrtí.

Ve výsledku tak vlastně není nikdo, kdo by měl ze stávající situace užitek, což je vzhledem k množství investované energie z obou stran konfliktu poměrně smutné.